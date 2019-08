Actualizada 22/08/2019 a las 17:14

La presencia de menores de 16 años ha llevado a la Policía Foral a suspender una suelta de reses prevista en la localidad navarra de Murchante con motivo de sus fiestas patronales.



Esta ha sido una de las acciones llevadas a cabo esta semana por agentes de la Policía Foral adscritos a la Brigada de Juego y Espectáculos, entre cuyas funciones figura el control de los espectáculos taurinos.



Así, según informa la Policía foral, el martes 20 al inspeccionar la suelta de reses programada en Murchante, los agentes comprobaron la presencia de gran cantidad de menores de 16 años (incluso niños de muy corta edad) preparados para participar en el espectáculo, así como otros presenciando el mismo en los burladeros existentes en el interior del recorrido.



Además se pudo constatar la presencia de obstáculos no autorizados en el recorrido para entorpecer la libre circulación del ganado.



Los agentes requirieron la presencia de personal de la organización, a quienes informaron que el espectáculo debía suspenderse hasta que todos los menores participantes abandonasen tanto el recorrido como los burladeros y para que se retiraran los obstáculos observados.



De todo ello se informó tanto a las autoridades municipales, que se personaron en el lugar, y dado que no fue posible normalizar la situación, se optó por suspender el evento a las 20:50 horas, momento en el que se iniciaba el último encierro, dando así por concluido el festejo.



El Decreto Foral 249/1992 regula los espectáculos taurinos en Navarra prohíbe la participación de menores de 16 años (los cuales no tienen responsabilidad sancionadora) y la contempla como una infracción grave.

