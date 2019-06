Gorka García (ACI) mantiene la alcaldía pero pierde al PSN

16/06/2019 a las 06:00

Gorka García Izal (ACI) seguirá al frente del Ayuntamiento de Corella cuatro años más. El primer edil de la ciudad recibió ayer los votos de los 6 concejales de su grupo, pero no obtuvo el apoyo de los 2 ediles del PSN, partido con el que formó equipo de gobierno durante la pasada legislatura. Y es que, tras no fraguarse un pacto entre estas dos formaciones, los socialistas optaron por dedicar uno de sus dos votos a apoyar a su candidata Patricia Cueva Lázaro, mientras que el otro voto fue en blanco.

Por su parte, los 4 ediles de Navarra Suma votaron a su cabeza de lista, Javier Lozano Goicoechea.

Así pues, y como ya ocurrió hace 4 años, Gorka García Izal prometió su cargo como alcalde de Corella para, acto seguido, entregar a cada uno de los concejales de la nueva corporación una insignia con el escudo de la ciudad.

EL DISCURSO DEL ALCALDE

Posteriormente, García tomó la palabra para dirigirse a los presentes en el salón de plenos. “No os defraudamos en 2015 y no lo haremos ahora tampoco”, indicó el primer edil, quien destacó la paridad de género de su grupo municipal y el hecho de que “por primera vez en Corella, el Ayuntamiento tendrá más mujeres que hombre (7 frente a 6)”.

“Seré el alcalde de toda la ciudad, que a nadie le quepa la menor duda. Ha llegado un tiempo nuevo en el que tenemos que estar atentos y trabajar si queremos que Corella siga avanzando. Os garantizo que además de tomar iniciativas para llegar a acuerdos, mi despacho, y por tanto yo, estará siempre abierto a todos para recibir propuestas y dialogar”, señaló García.

El alcalde corellano apuntó que, durante los próximos 4 años, su objetivo principal será reducir el desempleo, “principalmente entre los jóvenes, y en los mayores de 45 años”. “Pero no dejaremos de lado el resto de políticas, ya que lo que queremos es que los corellanos vivan en 2023 mejor que en este junio de 2019”, dijo.

LA POSTURA DEL PSN

Por su parte, el grupo del PSN quiso defender su postura en la votación del pleno de ayer resaltando sus “esfuerzos por reeditar el pacto de gobierno con ACI”. “Sin embargo, el acuerdo no ha sido posible. Solicitábamos mayor coordinación y comunicación entre los dos grupos y, pese a estar satisfechos con esas cuestiones, no ha sido resuelta nuestra propuesta de reparto de concejalías”, indicaron desde el PSN.

Los socialistas concretaron que, durante el periodo de negociación, “únicamente mantuvimos conversaciones para llegar a acuerdos con ACI”. “Pese a no haber llegado a un pacto para esta legislatura, no se ha impedido que sea la lista más votada la que gobierno”, señalaron los socialistas, quienes apuntaron que no están cerrados a llegar a los acuerdos “que sean necesarios para dar estabilidad política a Corella”.

