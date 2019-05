Laura Casajús gana el concurso de carteles de las fiestas de Tudela

08/05/2019 a las 06:00

El cartel titulado ‘Estoy in love con estas fiestas’, obra de la tudelana Laura Casajús Álava, será el que anuncie las próximas fiestas de Santa Ana de la capital ribera, que se celebrarán entre el 24 y el 30 de julio. Su trabajo, que tiene a la plaza de los Fueros como protagonista, unida a la música de las gaitas y las danzas tradicionales, ha sido el que más apoyos ha recibido en la votación popular que se convocó para elegir al ganador entre los 6 carteles finalistas que se eligieron de los 48 que se presentaron a esta edición. Una participación que duplicó la del año pasado, cuando hubo 23.

De las 645 personas que tomaron parte en esta votación, más del doble que los 244 del año pasado, 207 eligieron el cartel de Laura Casajús, que recibirá 2.000 euros de premio.

La segunda plaza, premiada con el accésit, dotado con 700 euros, ha sido para el también tudelano Iñaki Marqués Rubio, quien presentó el cartel titulado ‘El epicentro de las fiestas’ y recibió 188 votos. En este caso, el elemento central es el quiosco de la plaza de los Fueros y a su alrededor refleja círculos que pueden hacer pensar en la tradicional Revoltosa en los colores festivos blanco y rojo, este último representando una faja.

El resto de finalistas fueron ‘Tudelanaaas, tudelanooos!’, con 164 votos; ‘A vista de pájaro’, con 33; ‘Santa Ana’, con 28; y ‘Orgullo tudelano’, con 25.

Sin la polémica de 2018

De lo que parece que se ha salvado este año este concurso es de la polémica, que se ha repetido en varias ediciones y que el año pasado alcanzó su punto máximo.

De hecho, en aquella ocasión el jurado seleccionó seis carteles finalistas, pero, tras presentarlos, eliminó a cuatro de ellos porque no incluían todo el texto que marcaban las bases. En un caso ponía que las fiestas eran en junio en vez de en julio, a otro le faltaba Tudela, uno más no reflejaba las palabras ‘fiestas’ ni ‘de’, y el último el ‘de’.

Esto obligó a elegir otros 4 trabajos más para completar los 6 finalistas y que fueran votados. Finalmente, ganaron los dos seleccionados inicialmente que cumplieron las bases y que, curiosamente, eran del mismo autor, Iñaki Fernández Iturmendi.

Con estos precedentes, el jurado de este año, presidido por el concejal de Festejos, José Antonio Fraile, señaló en la presentación de los seis finalistas que esta vez se había mirado “con lupa” lo referente a que cumplieran las bases, incluyendo que fueran originales e inéditos, aunque este aspecto reconocieron que era más difícil de controlar.

Fraile señaló que este año se presentó solo una alegación que calificó de “sencilla” y que fue resuelta por el secretario.

Laura Casajús: “Ha sido como quitarme la espina del año pasado”

Laura Casajús Álava, tudelana de 46 años, estaba sorprendida por haber conseguido el premio. Diseñadora gráfica que hace trabajos de forma puntual, actualmente es empleada de la tienda Zuber de Tudela y lleva más de 20 años presentándose al concurso. El año pasado, uno de sus trabajos fue seleccionado como finalista pero, al final, fue eliminado porque no había incluido la palabra ‘Tudela’, algo que marcaban las bases. “Ha sido como quitarme un poco la espina y una sorpresa”, reconoció ayer.

Este año presentó dos carteles y le seleccionaron uno para la final, aunque ella misma reconoció que le gustaba mucho más el otro. Curiosamente, otro de su marido, Carlos de Xerica, también diseñador gráfico, estaba entre los elegidos. “Estábamos picados a ver quién ganaba”, bromeó.

Según explicó, lo que ha querido representar con su cartel es la plaza de los Fueros “porque es el centro de la fiesta y para todo lo que se hace en Tudela”. “Y también la música y el baile, que es lo que marca las fiestas, porque sin eso no serían nada. Hay un gaitero, una danzari y una niña con el pañuelo en alto en el momento del chupinazo. Quería hacer algo que también englobara a los críos porque son los que tienen que seguir con las fiestas y hay que enseñarles”, señaló.

Para ello, explicó que utilizó distintas imágenes que luego redibuja y hace el montaje por ordenador. E insistió en su sorpresa por haber ganado. “Es así porque me he presentado tantas veces... Lo hago porque me gusta y suelo regalar el cartel como un año que salía un amigo en una foto y se lo di a él”, añadió.

Además, la ganadora le dio valor al premio porque este año se han presentado 48 carteles frente a los 23 del año pasado.

Casajús reconoció que le gustan mucho las fiestas, aunque tras fallecer su madre, “que era muy Santanera”, no se quedaba todos los días. “Ahora estoy volviendo a quedarme y lo que más me gusta es el chupinazo. Pero, en general, todo. Se me ponen los pelos de punta sólo con escuchar a la charanga”, concluyó.

