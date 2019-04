El concurso de carteles de fiestas de Tudela duplica la participación de 2018

18/04/2019 a las 06:00

‘¡¡Tudelanaaas, Tudelanooos!!’, ‘El epicentro de las fiestas’, ‘Santa Ana’, ‘Estoy in love con estas fiestas’, ‘Orgullo tudelano’, y ‘A vista de pájaro’ son los lemas de los seis trabajos finalistas del concurso de carteles de las fiestas patronales que celebrará Tudela del 24 al 30 de julio y entre los que se elegirá al ganador por votación popular de los vecinos de la capital ribera. Un concurso en el que, como destacó el edil de Festejos José Antonio Fraile, “hemos duplicado la participación de artistas” respecto a 2018. En concreto, se han presentado 48 obras, algo más de el doble que las 23 de la pasada edición. Esta cifra iguala a la de 2016, que se vio reducida a 28 en 2017.



Fraile ha presidido el jurado del concurso, formado también por los ediles Irene Royo, Silvia Cepas y Maribel Echave, y los técnicos municipales Jesús Zubieta y Beatriz Pérez. Precisamente Royo atribuyó el aumento de concursantes al cambio de las bases “que permite presentar los carteles en un formato más pequeño”.



El edil de Festejos destacó que “la mayoría de los trabajos eran muy buenos, muy visuales y representativos de Tudela”. Royo añadió que el jurado ha pretendido que los finalistas “representasen los actos más identificativos de las fiestas de la ciudad”.



RECUPERAR VOTOS



Beatriz Pérez consideró que en el descenso de carteles y votantes registrado en 2018 tuvo que ver con lo ocurrido en la pasada edición del concurso. Y es que el jurado eliminó a 4 de los 6 carteles finalistas que había elegido por no cumplir las bases -fueron sustituidos por otros-. Confió en que este año no haya incidencias. “Se ha intentado mirarlos con lupa. Respecto al tema de ser trabajo inédito, original y demás, siempre tienes un margen muy difícil de controlar, pero se ha intentado”, explicó. Irene Royo dijo que “hemos sido bastante más prudentes que en 2018 ya que nos hemos dado unos días desde que hicimos la elección para que hubiese una revisión de que se cumplían los requisitos”.



Fraile explicó el proceso de votación popular que, por cuarto año consecutivo, elegirá el cartel ganador -recibirá 2.000 euros- y el accésit -700-. Del 19 al 23 de abril estará abierto el plazo para presentar alegaciones a través de festejos @tudela.es o en el SAC del Ayuntamiento. Si las hubiera, se resolverán previo informe del secretario municipal y se abrirá el periodo de votación del 26 de abril al 5 de mayo. De no haberlas, se podrá votar del 24 de abril al 3 de mayo. Las votaciones se podrán realizar en los dos SAC , y a través de www.tudela.es, o del teléfono 948 417100. “El requisito para votar es identificarse y estar empadronado en Tudela. El pico de participación fue en 2016, con 1.151 votos. En 2017 fueron 248, y 244 en 2018. A ver si superamos el máximo de 2016”, dijo.





