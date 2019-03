La Orden del Volatín de Tudela abre sus estatutos a la incorporación de mujeres

Actualizada 12/03/2019 a las 12:39

La Orden del Volatín ha hecho pública este martes la modificación de sus estatutos, entre cuyos cambios más destacados se encuentra la apertura de la entidad a la incorporación de mujeres, un hecho inédito en los 50 años de historia de la asociación.



Así lo ha anunciado su presidente Rafael Remírez de Ganuza, quien ha explicado que se trata de una modificación que se ha debatido durante los últimos años y que se ha incluido en los nuevos estatutos con el objetivo de mostrar que la Orden del Volatín es una entidad “se adapta a la realidad social” y que “busca ser un reflejo de la misma”.



“El hecho de que no haya habido mujeres asociadas hasta la fecha responde a una manera de funcionar heredada desde la creación de esta entidad, hace medio siglo, en una época en la que las cosas eran muy diferentes. Quizás no hemos sabido cuestionarnos antes esta realidad y ahora hemos dado el paso para cambiarla”, ha señalado el presidente.



Esta apertura a la mujer será, como ha detallado Remírez de Gaunza, a todos los efectos y con las mismas características que rigen el nombramiento de los ‘caballeros’, término utilizado históricamente en la Orden para denominar a sus socios. Así, las mujeres que se incorporen a la entidad aspirarán también a formar parte de su junta directiva o a ejercer la presidencia.



Lo que no cambiará será el método de incorporación, en el que debe cumplimentarse una solicitud por escrito que cuente con el aval de dos socios.



A partir de ahí, se inicia un año de participación en el que el o la solicitante colabora en las actividades y conoce la dinámica de la Orden. Después, los nombramientos se realizan siempre el Sábado Santo, coincidiendo con la celebración de El Volatín en Tudela.



La Orden del Volatín cuenta en la actualidad con unos 35 ‘caballeros’, un número que se ha ido manteniendo a lo largo de los años pero que, como ha reconocido Remírez de Ganuza, ahora “interesa aumentar” debido a la necesidad de un relevo generacional.



Con los nuevos estatutos ya ratificados por Gobierno de Navarra, se abre una nueva etapa en la cofradía en la que podrá haber no solo asociadas sino también Damas de Honor, una distinción que hasta la fecha también se ceñía al género masculino.



Repasando los Caballeros de Honor que ha nombrado la Orden en sus 50 años de historia, en el listado solo se encuentran hombres, como es el caso de Miguel Induráin, Martín Berasategui, Juan Echanove, Vicente del Bosque o Íñigo Méndez de Vigo, el más reciente.



Solamente en 2003 la periodista Nieves Herrero protagonizó el pregón de las Jornadas de la Verdura, aunque en aquel año todavía se diferenciaba a la persona que leía el pregón de las que recibían distinciones como Caballero de Honor.



A partir de la edición de 2011, se unificaron en la misma persona la distinción y el acto de lectura del pregón en el Capítulo General de la Orden del Volatín durante las Jornadas de la Verdura, siendo aquel año el abogado Juan Antonio Sagardoy el homenajeado.

Tudela

