PPN de Tudela pide un plan de movilidad para solucionar los problemas actuales

Actualizada 07/02/2019 a las 17:45

El PPN de Tudela ha propuesto elaborar un plan de movilidad urbana que "dé respuesta a las problemáticas detectadas, y a otras que pudieran surgir" en un "estudio técnico y con rigor de las necesidades de la ciudad en esta materia".

"Rutas de autobús con horarios mal planificados, desatención a las necesidades de los estudiantes en los primeros momentos del día por falta de frecuencia o ausencia de líneas hacia los polígonos son algunos de los problemas que, cada día, los usuarios del autobús en Tudela sufren y padecen, sin que llegue una solución pese a las numerosas quejas emitidas", ha asegurado el PPN en un comunicado.

En su opinión, "la atención a los usuarios del autobús urbano no atiende a las necesidades". "No todos los estudiantes por la mañana pueden utilizarlo porque van completos, los que van a los institutos no atienden paradas importantes y otras líneas van vacías", han señalado los 'populares'.

Según han indicado, "esta legislatura "ha sido una legislatura perdida en cuanto a movilidad en Tudela" y han asegurado que "se ha perdido una oportunidad de oro, que debemos corregir lo antes posible".

Para los representantes municipales del PPN, "antes de volver a sacar el pliego hay que hacer un plan de movilidad", ya que consideran que "el plan actual no lo es". "Sólo es un diagnóstico sin soluciones. Es imprescindible un estudio técnico, serio y con rigor", han defendido.

A su juicio, "se debe hacer ese plan antes de sacar a licitación la contrata, ya que se necesita una solución moderna que dé respuesta a las necesidades que no están bien atendidas y que son importantes si se quiere prestar un servicio público de calidad".

