La cabalgata de los Reyes Magos desborda la ilusión de miles de tudelanos

06/01/2019 a las 06:00

Es una de las noches más esperadas del año y, de nuevo, no defraudó. Miles de tudelanos salieron el sábado a la calle para recibir con todos los honores, y repletos de ilusión y alegría, a Melchor, Gaspar y Baltasar, que volvieron a cumplir con su cita ineludible con los vecinos de la ciudad.



Pero tampoco se olvidaron de otras visitas obligadas nada más llegar a Tudela. La primera fue al centro de atención a la discapacidad intelectual Atalaya, donde compartieron emocionantes momentos con los residentes, y lo mismo hicieron en la Asociación de Jubilados La Ribera.



A partir de ahí, Sus Majestades de Oriente subieron a sus tres carrozas para iniciar el desfile por las calles de Tudela. Junto a ellos circularon otras ocho coloridas carrozas aportadas por el Ayuntamiento y distintos colectivos de la ciudad que quisieron colaborar con el acto. Tampoco faltó la animación que aportaron el Grupo Municipal de Danzas, los Gaiteros de Tudela, la Banda de Cornetas y Tambores de Murchante, el Grupo de Txistularis de Tudela, la Agrupación Histórica del Centro Cultural Miguel Sánchez Montes y la Banda de Música de la ciudad, que no cesó de interpretar temas navideños.



Fue a partir del segundo tramo de la avenida de Zaragoza donde se concentró más público. Niños y mayores, con la emoción marcada en sus caras, esperaron con ilusión la llegada del desfile y, sobre todo, la de los tres Reyes Magos, a los que no cesaron de saludar.



Tras completar el paso por la calle Gaztambide-Carrera, Sus Majestades hicieron aparición en la plaza de los Fueros, donde también les esperaban cientos de personas, además del alcalde, Eneko Larrarte, y varios concejales, que les dieron la bienvenida.



Antes de subir al escenario, el paje real, ayudado por el camión escala de los Bomberos, subió hasta un balcón de la residencia Nuestra Señora de Gracia y entregó regalos a dos niños y dos mayores.



Tras ello, los Reyes se dirigieron a los asistentes con las palabras de Gaspar, quien recordó la carta de un niño que les pidió que no olvidaran a los más desfavorecidos o enfermos. “No les faltará nuestro afecto y cariño, y tendrán los regalos que hayan pedido”, dijo, antes de agradecer a todos su bienvenida y a los comercios “por ayudarnos a encontrar vuestras ilusiones”. Luego recibieron a todos los niños que lo desearon.



Temperatura. Unos 7 grados.

Reyes. Se está convirtiendo casi en costumbre buscar parecidos entre los Reyes Magos y vecinos de Tudela. Unos dijeron que Melchor les recordaba a Luis Ignacio Oyón Jiménez, trabajador de Carrefour de 56 años. Y lo mismo les ocurrió a otros con Gaspar y el concejal de UPN en el Ayuntamiento Arturo Pérez Pérez, de 33 años; y con Baltasar y Alssane Ndiaye, mediador intercultural de 41 años.

Cabalgata. Tras visitar el Centro Atalaya y el Club de Jubilados La Ribera, los Reyes iniciaron su recorrido desde la calle Río Madre. Siguieron por Raimundo Lanas y avenida de Zaragoza y llegaron a la plaza de los Fueros desde Gaztambide-Carrera. La comitiva estuvo formada por 11 carrozas y también participaron distintos colectivos folclóricos y musicales.

Regalos. Se lanzaron 2.200 kilos de caramelos, una parte comprados a una empresa que destina el 10% del coste a la Asociación de Enfermos de Alzheimer, y otra aportada por Diario de Navarra, entre otros. El paje real, ayudado por el camión de los Bomberos, entregó regalos en un balcón de la residencia a los niños Oihan Pérez Jiménez y Ariadna Eguilaz Sangalo, del colegio Elvira España; y a Gloria Martínez Corchón y Manuel Martínez Casado, ambos residentes de Nuestra Señora de Gracia.

Selección DN+