ARIZ afirma que el aumento del canon del polígono de Bardenas busca "callar voluntades"

La Asociación Ribera de Izquierdas (ARIZ) ha afirmado que el aumento en 2019 del dinero que el Ministerio de Defensa paga en concepto del canon por el polígono de tiro de las Bardenas busca "callar voluntades".



Según ha explicado la asociación en un comunicado, la Junta de Bardenas recibirá 14 millones de euros anuales, en vez de los siete millones que ha venido recibiendo desde 2009, de manera que, ha dicho, el Ministerio de Defensa "tendrá el campo de maniobras blindado por contrato".



De esta cantidad, ha detallado, los ayuntamientos congozantes recibirán 400.000 euros anuales, y la comunidad de Bardenas 5,2 millones.



ARIZ ha criticado que este aumento del canon "no tiene otro objetivo que de callar voluntades ante un problema social de primera magnitud para Navarra en general y la Ribera en particular". Y ha reprochado que "al aceptar ese dinero, se acepta el polígono de tiro queramos o no, el cual tanta lucha y esfuerzo ha costado para su desmantelamiento".



La asociación ha considerado que el acuerdo firmado entre Defensa y la Junta de Bardenas para la prórroga del alquiler del polígono de tiro hasta 2028 "es nulo de pleno derecho, ya que la junta no es competente para rubricarlo". Igualmente, ha opinado que "el acto por el que el Estado cedió la propiedad a Bardenas sería ilegal ya que este no era el propietario ni muchísimo menos".



"La comunidad de Bardenas tiene derecho a usos y aprovechamiento pero no han sido nunca propietarios porque la propiedad es del pueblo de Navarra en las diferentes formas de organización que ha tenido", ha remarcado ARIZ.



Para el colectivo, la cesión "no es correcta" porque "el Estado español no es ni era propietario de esos montes". Así, ha recordado que el Amejoramiento del Fuero autoriza al Gobierno de España a "transferir a Navarra, en su caso, los montes de titularidad del Estado cuya administración y gestión corresponde actualmente a la Diputación Foral en la forma y condiciones que se fijen en el correspondiente convenio". "Habla de transferir a Navarra, nunca a la junta de Bardenas", ha remarcado.



Finalmente, ARIZ se ha preguntado por qué "se ha rechazado en algún ayuntamiento ribero el hacer una consulta al conjunto de los habitantes y pueblos afectados de la Ribera para decidir definitivamente".

