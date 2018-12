14/12/2018 a las 06:00

“Gracias por seguir con la tradición y tener personalidad”. Esta frase, junto a un ramo de rosas, fue la que dejaron los quintos nacidos en 2004 en Ribaforada a la única chica de la localidad que quiso participar en la conocida como ‘Noche de las Farinetas’, que se viene celebrando desde hace décadas y que consiste en que los chicos de 14, 15 y 16 años vayan a casa de sus compañeras de quinta y les manchen sus puertas con una mezcla de arena, agua y serrín. Además, también suelen dejar plantas de cardos y a las del último año una rosa como despedida.

Las otras 41 chicas de estas quintas no quisieron tomar parte y así lo comunicaron a los chicos, que respetaron lo acordado en una reunión previa, en la que el alcalde, Jesús Mari Rodríguez, dejó claro que sólo había dos opciones: o prohibir el acto o respetar la decisión de las que no quisieran participar, así como manchar sólo la puerta y no toda la fachada como ha ocurrido algún año, en los que el propio alcalde reconoció que había derivado en vandalismo.

Los únicos que salieron en la madrugada de este jueves a la calle fueron cinco de los 9 quintos de 2004. Acudieron a la casa de la chica que quiso participar y lanzaron la mezcla de agua, arena y serrín. Por error también mancharon algo la fachada, pero ellos mismos la limpiaron. “Decidimos salir porque ya que era la única chica que quería participar queríamos ir a manchar su puerta. Vemos bien esta tradición y para nada es machista”, señaló uno de los quintos.

A primera hora de la mañana, el padre de la única chica que participó, que prefirió no hacer público su nombre, se afanaba en limpiar la puerta. “Ni mi mujer ni yo somos partidarios de esta tradición. Educamos a nuestros hijos para que tengan sus derechos, personalidad y demás... Ella ha querido seguir con la tradición y nosotros no la hemos obligado a que no lo hiciera”, dijo.

Lo que sí dejó claro es que los chicos respetaron todo lo que se acordó en la reunión previa. “Siempre que se comporten y respeten como han hecho este año, creo que es una tradición que podría seguir, pero siempre respetando a las que no quieren que les manchen y a las que sí”, añadió.

También negó que se trate de una tradición machista, como se aseguró ayer en alguna televisión nacional que envió equipos a Ribaforada para tratar el tema. “Los chicos son amigos de mi hija, van al colegio juntos, salen de fiesta y la respetan”, aseveró.

Por su parte, una de las chicas que no quiso participar en el acto reconoció que su madre no le había dejado, aunque añadió que no ve bien que manchen su casa. “Luego hay que limpiarla y lleva mucho tiempo”, indicó.

VALORACIÓN DEL ALCALDE

El alcalde, Jesús Mª Rodríguez, también valoró cómo se había desarrollado la noche. “Se ha cumplido lo que se habló en la reunión y sólo se ha manchado la puerta de la chica que dijo que quería participar. En ese aspecto estamos satisfechos”, dijo.

Además, insistió en que esta tradición sólo tiene dos caminos: o desaparecer o respetar a quien quiera y no quiera participar, así como las viviendas. Lo que no tiene claro es qué futuro tiene la ‘Noche de las Farinetas’. “Viendo cómo se han comportado los chavales, quizás en años próximos quieran participar más chicas. O también que desaparezca. Lo que está claro es que este año ha sido un antes y un después. Había derivado en alguna ocasión en gamberrismo y eso no tiene sentido. Se puede volver a lo que era inicialmente o que se termine”, señaló.

