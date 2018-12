13/12/2018 a las 06:00

La secretaria general del PSN en Tudela, Silvia Cepas, criticó este miércoles a sus socios de gobierno en el Ayuntamiento, Izquierda-Ezkerra y Tudela Puede, por no haber apoyado en comisión parlamentaria la enmienda socialista para que se otorgue a la ciudad una carta de capitalidad que supondría un ingreso de 5 millones de euros en 2019. Según dijo Cepas, la propuesta sólo fue apoyada por el PP y votaron en contra Geroa Bai, Bildu, Podemos e I-E, mientras que se abstuvo UPN, al que acusó de “ponerse de perfil”.

La concejal del PSN en Tudela señaló que su partido volverá a presentar esta enmienda el 21 de diciembre en el pleno del Parlamento para los presupuestos y pidió a I-E y Tudela Puede que la apoyen. “Es algo que está en el pacto de legislatura y por lo visto dicen una cosa en Tudela y otra en Pamplona. El día 21 tienen una segunda oportunidad y pedimos que la apoyen para que Tudela tenga los 5 millones que le corresponden como segunda ciudad de Navarra que presta servicios a toda la comarca”, afirmó.

A la pregunta de si, en caso de que no voten a favor, podría afectar al pacto en Tudela, Cepas afirmó: “La relación se va a tensar. No digo romper porque, ante todo, el PSN ha antepuesto el beneficio de la ciudad. Pero cada uno va a quedar retratado y se verá qué compromisos toman y cómo se cumplen los pactos. Perder una aportación de este calibre es para que cada uno se plantee lo que hace por su ciudad. Es momento de ver si lo que se promete se cumple y la apuesta por Tudela”.

IGUAL QUE PAMPLONA

Cepas recordó que en 1997 se otorgó la carta de capitalidad a Pamplona, que recibe 24 millones anuales. “El PSN pide 5 para Tudela, que es lo proporcional”, indicó. Añadió que la Ley Foral que la aprobó señala que la capital requiere servicios públicos sobredimensionados para atender a la comarca y cita, entre otros, policía, transporte público, protección civil, servicios sociales, infraestructuras... “¿Qué no cumple Tudela como cabecera de comarca? Tenemos juzgados, el hospital, bomberos, institutos comarcales... Y hacen falta infraestructuras y servicios para ello porque también damos servicio a población que no está empadronada en la ciudad”, señaló.

También se refirió a que la carta de capitalidad está incluida en la Estrategia Comarcal de Especialización Inteligente de la Ribera que elaboró el Consorcio Eder. “Reconoce a Tudela como principal suministrador de servicios públicos en la comarca. El cuatripartito del Gobierno de Navarra apoyó esta estrategia, pero no para dar el dinero. Queremos que Tudela sea una cabeza de comarca real, también económicamente”, dijo.

Además, insistió en que los grupos de Izquierda Ezkerra y Tudela Puede (la marca de Podemos en la ciudad) presionen a sus grupos parlamentarios y apoyen la enmienda de los 5 millones para la capital ribera. Cepas reconoció que le enfada que estos dos grupos no la voten a favor. “Somos equipo de gobierno y se supone que hay que luchar por lo mejor para la ciudad. En Tudela nos hemos unido el equipo de gobierno, pero en sus grupos parlamentarios no lo ven y votan en contra. Si no quieren la carta de capitalidad lo tendrán que decir”, indicó.

En cuanto a que el alcalde, Eneko Larrarte, siempre ha unido la carta de capitalidad a que se concrete el nuevo mapa local, Cepas indicó que es más inmediata la enmienda y “seguir el trayecto del mapa local, que es mucho más lento, y que luego se incluya, pero no vamos a esperar cuatro años”.

