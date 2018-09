Corella pone en marcha sus fiestas a tope

Actualizada 24/09/2018 a las 08:44

La espera había sido larga, pero, como se suele decir en el argot futbolístico, ayer era un día perfecto para la práctica del inicio de las fiestas. Y es que, además de ser un día muy caluroso con temperaturas por encima de los 30 grados, el hecho de ser domingo hizo que no sólo los corellanos, sino muchos vecinos de localidades cercanas, no quisieran perderse un acto tan especial. El protagonista fue el concejal socialista Javier Arellano, quien no era nuevo en estas lides. Ya lanzó

Etiquetas Corella

Selección DN+