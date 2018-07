22/07/2018 a las 06:00

A sus 40 años, la popular monologuista Aroa Berrozpe recibirá durante las próximas fiestas patronales de Murchante el reconocimiento de Murchantina Popular 2018, que otorgan las asociaciones deportivo-culturales y el Ayuntamiento de la localidad. El acto será el día 14 de agosto a las 10.30 horas en el Ayuntamiento ribero.

¿Qué se siente al ser nombrada Murchantina Popular?

Nunca había imaginado algo así. El día que me lo comunicaron no me lo podía creer.



Etiquetas Murchante

Selección DN+