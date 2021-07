Las manos que curan el escudo de Viana

Una actuación de urgencia en el escudo monumental del siglo XVII que corona la fachada consistorial ha llevado a lo largo de tres semanas del mes de junio a Viana a un equipo de restauradoras que lo deja ahora pendiente de una intervención posterior. En una dirección conjunta con Príncipe de Viana, su trabajo en el andamio ha proporcionado una primera “cura” a uno de los elementos destacados de un conjunto arquitectónico que data de 1688 y domina el discurrir de la vida social de la ciudad.

Preocupaba la caída de fragmentos y el mal estado de conservación porque su piedra arenisca, agradecida para la talla, acusa el sol, el agua o las heladas ocasionales del exterior. Con este contexto, el Ayuntamiento de Viana -promotor de la actuación-contactó con el Servicio de Patrimonio Histórico, al que solicitó asesoramiento. Violeta Romero, restauradora de Príncipe de Viana, explica que ese fue el punto de partida. “Sabemos, porque hay documentación sobre ello, que ya estaba alterado transcurrido menos de un siglo desde que se hizo. Tenemos fotos que muestran como al menos en dos momentos a lo largo del siglo XX, se le colocó ya una red al igual que hay que hacer ahora”.

El proyecto de estas tres semanas ha llevado diariamente a Viana a Dolores Sanz, Ainhoa Ecay y Estíbaliz Pérez, de, la empresa de restauración del patrimonio con sede en Vitoria encargadas de ejecutarlo. Dolores Sanz explica que su labor se planteó para estudiar la piedra y ver su estado. “Hasta que no te acercas realmente a la obra no sabes su alcance. Lo que hacemos ahora tiene ese carácter de urgencia, pero no es suficiente. Se trata de plantear un seguimiento, si es posible anual, y de ver cómo están funcionando los tratamientos que estamos aplicando”.