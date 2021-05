Estella no dejó sola a su patrona

Actualizada 26/05/2021 a las 06:00

Estella no dejó sola a la Virgen del Puy. Un 25 de mayo otra vez en pandemia, con aforos más flexibles que los del año pasado -cuando la fecha se vivió en plena desescalada- pero de nuevo sin actos oficiales ni cortejo institucional en su honor. El coronavirus sigue presente y marcó un día festivo en el calendario local concentrado en un escenario. La basílica de la patrona, sede de las diez misas que se sucedieron a lo largo de toda la jornada con un aforo de 120 personas en cada una.

Dentro y fuera del templo, devoción a la patrona. En el interior, en cada eucaristía y, en su exterior, con gente que esperaba antes del inicio para poder acceder al santuario. No siempre pudieron todos, porque los voluntarios encargados de regular las entradas los contaron uno a uno para asegurar que no se excedía la capacidad permitida, que en estos momentos no puede superar en los lugares de culto las 200 personas. Fue la mañana la que concentró la mayor asistencia. El arzobispo de Pamplona, Francisco Pérez, presidió la eucaristía de las 11, la que en años anteriores contaba con la asistencia de la Corporación municipal y que ayer sí convocó a algunos de sus representantes. Asistieron cuatro de los ediles de Navarra Suma -Ana Duarte, Santos Maulén, Marta Ruiz de Alda y Marta Azcona- y el concejal socialista Ibai Crespo.

En su homilía, el arzobispo hizo referencia a los momentos que se están sufriendo a causa de la pandemia. “Lo espiritual -dijo- nos da vida”. Se preguntó qué ocurriría en nuestro cuerpo, “por muy hermoso que fuera” si no tuviera pulmones con los que respirar. “¿Qué ocurre en una sociedad que tiene un cuerpo hermoso pero que no tiene pulmones? Esos pulmones los da la fe”. A la misa central de la mañana, concelabrada por el párroco de Estella, Javier Resano, siguió la de las 12 del mediodía, dirigida a las familias con presencia de los niños de las catequesis y presidida igualmente por el arzobispo.



MASCARILLA Y DISTANCIA

Con mascarillas y distancia, pero el coro de la basílica del Puy y de los LX de Santiago interpretó de nuevo su música en la eucaristía de las 11 de la mañana. Su directora, María Luisa Roa Vicente, contaba que el año pasado en esta misma fecha y las comuniones han sido las únicas excepciones para ellos en este tiempo de pandemia. Ocasiones muy puntuales en las que -decía- han hecho el esfuerzo de juntarse pese a las dificultades de cantar entre mascarillas y distancia.

Así lo hicieron este martes, con un repertorio en el que interpretaron el Himno a la Virgen del Puy, Misa breve, de Concone y Cantata 147, de Bach, entre otras composiciones. Su presencia en la basílica se queda, de momento, ligada a la festividad de ayer porque su actividad no se retoma todavía. Lo complicado de ensayar con mascarillas, el espacio y el riesgo todavía de contagiarse les lleva a darse aún un margen de tiempo.

Un segundo coro tomó después el protagonismo musical de la mañana. El de la familia ocupó su lugar a las 12 del mediodía. Antes, la basílica había madrugado como cada día del mes de mayo con la misa de las 7.25, tras las que se sucedieron las de las 9, 10, 11,12 y 13 horas. Para la tarde, ya más tranquila porque bajó la afluencia, se habían programado otras cuatro eucaristías.

Danza y música en un homenaje que fue también ‘online’ para la patrona



En mensajes con vivas a la Virgen del Puy compartidos en las redes sociales desde el punto de la mañana y en el homenaje online que le brindaron colectivos ligados al folclore local se notó también que Estella celebraba el 25 de mayo. Entre quienes lo hicieron así, el grupo de danzas Virgen del Puy y San Andrés. No pudo, como el resto de agrupaciones musicales y de bailes de la localidad, salir esta vez a la calle, pero sí quiso estar presente con un vídeo, el sueño de la pequeña Alba y una ilusión que, como otras muchas, “la pandemia no ha podido llevarse por delante”. El grupo ha querido así “aportar un grano más de cultura a la ciudad de Estella” y hacerlo esta vez a través de Internet. La misma vía a la que en las ocasiones especiales y durante este año largo de pandemia han recurrido otros colectivos locales, desde la banda de música de la ciudad a los auroros y los danzaris de Larraiza e Ibai Ega.