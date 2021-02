Vecinos de Curtidores, ideas e inquietudes al llegar a Estella

Actualizada 24/02/2021 a las 06:00

A los vecinos de Curtidores y del entorno del barrio monumental de Estella les preocupa el estado de las campas junto al río Ega, una de las principales extensiones verdes de la ciudad que se secó por completo el pasado verano. También la falta de papeleras, los planes en cuanto a los espacios para el esparcimiento canino o la necesidad de más bancos para los muchos usuarios de la zona. Y tienen, además de inquietudes, ideas para mejorar la entrada a la ciudad por el Camino de Santiago. Lo primero que los peregrinos encuentran cuando llegan y un reclamo para los visitantes porque en ella se alza la iglesia del Santo Sepulcro.



Este martes tuvieron la oportunidad de trasladárselas a los representantes municipales en una asamblea al aire libre a la que habían sido convocados a las dos de la tarde. El Ayuntamiento va a actuar en las explanadas de esta orilla del río y ha abierto un proceso participativo para recibir otras propuestas. Para ello citó a residentes tanto de Curtidores como de los barrios de San Pedro y San Miguel. Los concejales de Relaciones Ciudadanas, Unai Errazquin, y Desarrollo Rural, Txemi Pérez de Eulate, les explicaron primero la intervención prevista. Después, se abrió el turno para los vecinos en un encuentro al que se desplazaron los ediles Ana Duarte, Marta Ruiz de Alda e Ibai Crespo. Participó igualmente el responsable del área municipal de Servicios, Alfredo Martínez de Carlos.



LA INTERVENCIÓN PREVISTA

Unai Errazquin recordó que, como punto de partida, había una demanda vecinal ante el estado en que se encontraba la campa. Paralelamente, los técnicos municipales de jardinería constataron la necesidad de intervenir en este punto de la entrada a Estella. ¿Cómo se hará? Con un mismo objetivo para la campa frente a la iglesia y la pradera de mayor tamaño. El de reparar los sistemas de riego, redimensionarlos y resembrar con semillas de especies apropiadas al clima local.



Su compañero Txemi Pérez de Eulate detalló un planteamiento que contempla entre otras actuaciones la plantación de 34 olmos. El Ayuntamiento no quiere ocultar la vista de la fachada principal del Santo Sepulcro, por lo que la explanada frente al templo quedará como pradera ornamental. Para la que se extiende al otro lado del camino, con unos 6.500 m2 de superficie sí hay otros planes. En ella se eliminará una parte de lo actual, unos 2.500 m2 , para sustituirla por un bosque de ribera que quedará delimitado entre el río y la hilera de fresnos fruto de una anterior plantación escolar del día del árbol. Un camino peatonal que facilite el paseo por el jardín y “arbustos de flor y de fruto que, además del efecto ornamental, atraigan a diferentes especies de aves e insectos polinizadores”.



No se trata -explicaron- de un césped, sino de una pradera similar a la del paseo de Los Llanos en la que crezcan margaritas y espigas. Digna y bien cuidada pero sin que genere problemas en verano. Los asistentes a la asamblea escucharon y aportaron después. Para quienes no pudieron hacerlo el proceso de participación sigue y tienen de margen hasta el 2 de marzo para realizar sus propuestas en el buzón habilitado para ello en la casa de cultura Fray Diego.

Patricia Villarejo Díez: “Siempre que respetara el entorno, se podría plantear un servicio de hostelería”



La joven, aunque vecina de otra zona de la localidad, se acercó también ayer a la reunión y planteó una de las propuestas. “Se podría pensar para la zona en instalar algún tipo de cafetería o chiringuito, pero siempre respetando el entorno”, subrayó en referencia a un tipo de servicio hostelero inexistente hasta ahora en este punto del barrio de Curtidores. Apuntó en esta dirección a un edificio de bioconstrucción con elementos naturales e integrados en el espacio verde que se extiende alrededor.



Maricruz García Arce: “Me interesa saber se contempla aquí una zona de esparcimiento canino”



Se interesó por la posibilidad de dotar al barrio de Curtidores de una zona de esparcimiento canino dado que acuden tanto gente de la zona como de otros puntos de Estella. Según le trasladaron, no se contemplan en este punto, sino en la zona de la antigua Renolit y en la calle Navarro Villoslada. “Aunque en otro lugar de la ciudad, también he querido expresar el mal estado en que se encuentra el del Paseo de Los Llanos. Más que por los animales, el problema se da por los dueños cuando no se recogen los excrementos”.

Francisco Javier Ruiz Roca: “Nuestra calle está más abandonada que el resto y necesitamos arreglos”



Este vecino que lleva camino de los 70 años viviendo en la calle Santa María Jus del Castillo lamentaba ayer que su zona en concreto, algo alejada de las praderas de Curtidores pero en el mismo entorno, presenta mayor abandono que el resto. “Necesitamos que nos limpien bien las matas de vegetación porque están cubriendo la pared. También que mejoren el estado en que se encuentra el túnel. Paso por aquí a diario y llevo tiempo diciendo lo mal que está sobre todo este punto, pero cuesta que hagan caso”.