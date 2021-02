Estella remodelará la plaza de los Fueros que estrenó hace 28 años

Actualizada 20/02/2021 a las 06:00

El año que avanza será el de su remodelación. Al menos, el que dejará preparado el camino para hacerlo si prospera el primer acercamiento que los grupos municipales del Ayuntamiento de Estella tuvieron ayer en torno a la plaza de los Fueros. Queda mucho recorrido por delante porque se trató de una primera reunión para comenzar el debate. Una comisión monográfica centrada en un espacio inaugurado hace 28 años cuyos cambios se abordan ahora de cara al futuro remanente de tesorería que se aprobará la próxima primavera.

Los grupos coinciden en afrontar su reforma. Con matices entre los diferentes planteamientos y críticas tanto de Navarra Suma como del PSN por lo que ha ocurrido en los últimos meses con otros debates urbanísticos lanzados por el equipo de gobierno pero finalmente en el aire y sin avances.

¿QUÉ PREOCUPA? SUELO, ESPACIO VERDE Y PORCHES

¿Qué preocupa en la plaza y dónde se pone el foco? El alcalde y presidente de Urbanismo, Koldo Leoz (Bildu), señaló tras la comisión que la idea era ver posibles puntos de encuentro ante actuaciones consideradas necesarias. “Se ha coincidido en el tema del firme. Hay que mirarlo porque parece que la base no es todo lo solida que debiera y se mueven mucho los adoquines. Se deteriora mucho, el mantenimiento resulta muy costoso y hay que andar haciendo reparaciones. Parece claro que se debe hacer algo en esa dirección”.

Lo mismo ocurre con el subsuelo de la plaza y las filtraciones. “Vamos a mirar que solución técnica hay para, en función de eso y de su coste, decidir si queremos usarlo o no merece la pena y cobra más fuerza la opción de hacer baños en superficie”. También-indicó- hay bastante coincidencia en el problema del arbolado cuyas raíces levantan el pavimento y en la mejora de los soportales.

Su propuesta de zona verde apunta a retirar las losas de la actual hilera de árboles para crear una base orgánica sobre la que sembrar césped y un recorrido ajardinado. “Ordenaremos todo en una siguiente reunión para plantear si vamos a por todo o a por una parte”, añadió. La intención es también consultar a lo largo del proceso al arquitecto que la diseñó, Patxi Mangado.

¿REMODELACIÓN INTEGRAL? LAS POSTURAS

Marta Ruiz de Alda, ex edil de Urbanismo con Navarra Suma, señaló tras la reunión que su grupo ve necesaria una inversión potente. “Por eso solicitamos ya en el anterior remanente una inversión de 100.000 € destinada a una primera fase de arreglo de la plaza que no salió adelante. Aunque sea por fases como se debe abordar porque Estella no puede quedarse sin esta plaza un periodo largo de tiempo, no podemos seguir con actuaciones puntuales sino establecer un compromiso real. Es el momento de hacerlo porque necesitamos mejorar esa imagen como ciudad de servicios y comercial”.

En sus propuestas, reparar el suelo pero aprovechando el material para abaratar costes, arreglar las filtraciones de la zona subterránea aunque con dudas de que la normativa salve ahí los aseos públicos y mejorar la estética de los soportales. Se abren a un rediseño del quiosco para ubicar baños públicos en su cota cero bien en el actual o en uno nuevo. “Esperemos que no ocurra como con el paseo de la Inmaculada o Arieta, que se ha quedado sin concretar en nada”, añadió.

El concejal de Geroa Bai, Pablo Ezcurra, trasladó una extensa propuesta de 20 páginas a la comisión acompañada de imágenes de cada uno de sus elementos. “Proponemos una renovación integral, una nueva plaza. No remodelaciones con arreglos parciales como han propuesto otros grupos. Tiene los suficientes años y presenta suficientes problemas como para renovarla en su totalidad”, sostuvo. En el documento elaborado, apuestan por un espacio clásico y tradicional frente al actual diseño moderno. “Nuestros modelos han sido las plazas de ciudades del centro de Europa”, añade. Pese a todo, la ven como una plaza muy funcional cuyo amplio espacio central favorece el desarrollo de actividades culturales o festivas. “Creo que con otra estética y respetando esta funcionalidad ganaríamos mucho como ciudad”.

Ibai Crespo, edil del PSN, ve evidente actuar sobre la plaza haciéndolo en tres ejes. “Tiene que ser, como planteamos con el paseo de la Inmaculada, un espacio mucho más amable con el peatón para que no vaya sorteando coches. Donde la hostelería y el comercio sean el eje de su actividad diaria conviviendo con un espacio amplio que permita la actividad de mercado y cultural o turística muy arraigada en Estella”.

Su grupo no es partidario de restar esa parte central, pero sí de actuar en los porches y de la necesidad de unos baños públicos. “No estamos en un momento de ocurrencias sino de hacer las cosas de forma seria. Lo que más cuesta entender es que no hemos cerrado obras estratégicas como la Inmaculada o Arieta y tememos que otra vez se convierta en una cortina de humo. Y vemos llamativo que Bildu, con alguno de sus representantes camino de los 12 años en el Ayuntamiento, se dé cuenta ahora de que en la plaza se juega al fútbol”.

RECUERDOS

ESTRENO

La nueva plaza de los Fueros, un proyecto del arquitecto estellés Patxi Mangado, se inauguró el 29 de julio de 1993, en vísperas de las fiestas patronales, con la presencia del ciclista Miguel Induráin. El coste de la obra se estimó en 375 millones de las antiguas pesetas.

1 Retirada del quiosco. Un año antes, terminadas las fiestas de 1992, la ciudad había asistido a la retirada del quiosco que simbolizó el inicio de la remodelación de la plaza. No faltaron las protestas cuando un numeroso grupo de vecinos se manifestó contra la tala de los plátanos que habían crecido y dado sombra a este espacio. Se sumó el debate financiero puesto que los 130 millones aportados por el Gobierno quedaban lejos de cubrir la totalidad del proyecto.

2 De la luz al mobiliario. La iluminación junto al deterioro de los elementos que formaron su mobiliario urbano continuaron en los años siguientes constituyendo objeto de debate. En 2006, el Ayuntamiento acometió una de las inversiones importantes de este periodo al afrontar cambios en el alumbrado público de la plaza, que renovó con una inversión de 191.000 €.