El gaztetxe vuelve al debate al advertir NA+ que se está utilizando

Actualizada 03/12/2020 a las 06:00

El gaztetxe -un problema sin resolver en Estella desde que un grupo de jóvenes ocupara en verano de 2018 parte del edificio del Casco Antiguo conocido como Hospital Viejo- volvió ayer al debate de un pleno en el que desde entonces ha estado presente en distintas ocasiones. La Corporación celebró la sesión ordinaria de diciembre, adelantada un día por ser este jueves festivo y de nuevo de manera telemática.



Algo más de hora y media con los 17 concejales conectados que adoptaron por unanimidad dos acuerdos. El que nombra hijo adoptivo de Estella a Domingo Llauró y el trámite que resuelve el largo litigio en torno al polideportivo municipal con su adjudicación a Kirolzer (Serdepor). No ocurrió lo mismo con las mociones sobre el euskera y el Día de Navarra para llegar al final, ya en el turno de ruegos y preguntas, con la principal polémica del debate.



La edil Ana Duarte, de Navarra Suma, advertía del uso del gaztetxe pese a las actuales restricciones sanitarias y quiso saber los motivos por los que se permite su apertura cuando chabisques y centros de reunión permanecen clausurados en cumplimiento de la normativa foral anti covid. Mostró su preocupación en un momento de la pandemia en el que Estella ha sido una de las zonas más afectadas. “Es algo muy serio y se están tomando medidas muy duras que están afectando a todos y tendrán repercusión en la economía. Nos hemos llevado una sorpresa porque hemos podido comprobar in situ e incluso vecinos han trasladado su queja a Policía Municipal. Nos extraña que se esté permitiendo su apertura cuando hay una orden foral que cierra estos espacios y estamos en una situación muy delicada”, subrayó.



El alcalde, Koldo Leoz (Bildu), respondió que todos los locales de reunión y chabisques se encuentran clausurados, pero que “el gaztetxe no es eso ni se puede meter en el mismo apartado”. La edil de NA+ volvió a la normativa foral, en cuanto a que alude a espacios similares. “Así lo indica y lo consideramos como tal”, reiteró Duarte. El primer edil mantuvo su discrepancia. “Partiendo de la base de que es un local ocupado, no puede entrar en esa categoría”, replicó. Y quiso saber si lo que se estaba insinuando desde NA+ era que desde alcaldía se había dado alguna instrucción a Policía Municipal en ese sentido, lo que negó, además de explicar que se está trabajando en la regularización de ese espacio. “Algo que no me consta quieran ustedes”, añadió. Ana Duarte apeló a la responsabilidad y a tomárselo en serio dado que el local del gaztetxe es, además, de titularidad pública. “La situación es muy grave y muy complicada”, indicó.



CON “TOTAL IMPUNIDAD”

El debate giró en ese punto a los reproches entre Bildu y Navarra Suma por la actuación en el gaztetxe. Koldo Leoz les recriminó que durante sus diez meses en el gobierno no hicieran nada ni en los ocho años precedentes con el gaztetxe situado entonces en la calle Íñigo Arista. “Sí que actuamos. Lo hicimos por responsabilidad que es lo que tiene que hacer usted ahora que está abierto”, subrayó Gonzalo Fuentes y, en la misma línea de “cumplir con las obligaciones” se expresó Javier del Cazo. “En ese lugar está entrando gente de manera absolutamente tranquila y, como hemos podido ver, con total impunidad”, intervinó Marta Ruiz de Alda, que insistió en esas reuniones de manera ilegal.



“Si hay quejas de esa actividad no me cabe duda de que Policía ha ido a comprobarlo. Si no se ha puesto una sanción, será porque no lo han visto y, si se tiene constancia, irán y aplicarán la normativa vigente”, sostuvo el primer edil. El concejal de Juventud, Jorge Crespo, aclaró en el debate que todos los chabisques y locales de reunión de la ciudad se encuentran cerrados y con el precinto correspondiente.