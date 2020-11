Regreso en Estella con clientes fieles pero grandes ausencias

Actualizada 27/11/2020 a las 06:00

Reabrieron las terrazas entre grandes ausencias porque la mayor parte de la hostelería de Estella sigue cerrada y dejaron imágenes que no sorprendieron por la mañana pero lo hicieron en una tarde otoñal no fría pero sí poco apetecible. La vuelta a la actividad exterior coincidió con el jueves de mercado, así que no resultó extraño que en el día en el que la merindad se cita en su capital los pocos que se aventuraron a regresar no dieron abasto para atender a los clientes , sobre todo para el ape