La plaza de toros de Estella, lista para jugar a deportes de playa

Actualizada 13/11/2020 a las 06:00

Lejos de la polémica que la envolvió cuando a finales de la pasada legislatura Bildu decidió hacer de ella un pipican, la plaza de toros de Estella mostró este jueves otra imagen también sorprendente. En la arena del coso centenario que cumplió un siglo en septiembre de 2017, hay ahora porterías, una red y marcas que delimitan dos pistas diferenciadas sobre el suelo. Cuando la pandemia lo permita, se jugará allí al voleibol, tenis playa y balonmano, las disciplinas para las que el Ayuntamiento la ha concebido.

Funcionará con entrada libre y como un espacio público más del municipio. Solo cuando haya que prepararla para los espectáculos taurinos al aproximarse las fiestas de Estella volverá a su imagen de siempre, con arena renovada para que corridas y sueltas de vaquillas la ocupen de nuevo. Lo explicaba así este jueves el concejal de Servicios, Jorge Crespo, que mostró la transformación de 1.320 m2 de arena con un diámetro de 41 metros en el que se distribuyen, anclados al terreno para asegurar sus posiciones, los elementos deportivos. Cuando llegue el momento de preparar las fiestas, se soltarán para regresar a su término al mismo lugar. “Lo que queremos es que pueda utilizarse todo el año, funcionar como cualquier otra plaza. Estaba listo para finales del verano, pero con las limitaciones del covid no vamos a abrirla de momento”, señaló.

Se hará cuando la situación sanitaria lo permita y será -indicó el edil- Policía Municipal la encargada de abrir la plaza y cerrarla al final de la jornada, en un calendario de uso por establecer. Se podrá acceder exclusivamente para practicar esos deportes, pero no para utilizar otros espacios como las gradas. No se contempla, al menos en este momento, contar con un conserje que controle las entradas.

6.500 € Y NUEVAS INVERSIONES

La transformación de la plaza en un espacio para el deporte unido a otras pequeñas mejoras como la finalización del pintado de la fachada y del perímetro interior ha supuesto una inversión de 6.500 €. Solo la compra de los equipamientos se ha elevado a 1.500 €. El concejal de Servicios avanzó este jueves que se afrontarán nuevas inversiones por 41.000 € para acometer en los próximos meses una importante reforma, la ampliación del acceso interior desde el patio de caballos al ruedo, con 2,70 metros de anchura en su parte más estrecha. Se ganarán, además, 70 centímetros de ancho desmontando la terraza superior, que -como la marquesina de madera- volverá a colocarse después.

Con unas dimensiones que no permiten el paso de los camiones o de los vehículos de la propia brigada de Servicios, Jorge Crespo indicó que la redacción del proyecto se sacará a licitación por 3.380 €, lo que supone el primer porcentaje de la partida disponible. “Se suprimirán también barreras arquietectónicas, una de las solicitudes que ha realizado el club taurino y en lo que estamos trabajando”, subrayó respecto a otra intervención para el próximo año con un coste de 5.000 €.

A diferencia del pipican, los taurinos sí lo ven ahora con buenos ojos

Muy diferente al profundo malestar creado entre los aficionados de la ciudad cuando el coso se abrió al esparcimiento canino en la primavera de 2019, el Club Taurino Estellés sí ve ahora con buenos ojos la iniciativa. Su presidente, Juan José Crespo, argumentó ayer que les parece bien proporcionarle un uso a lo largo de todo el año. “No podemos compartir decisiones que no tienen ninguna lógica, como lo fue aquella. Pero sí que se hagan cosas para darle vida no solo durante esos días y pensando sobre todo en la juventud. Es más, si nos dicen que la van a cubrir para que pueda aprovecharse más durante el invierno también nos parecería bien”, añadió. Aunque no puede plantearse nada en esa dirección ahora por la situación covid, el presidente de los taurinos tampoco ve descartable que se ofrezcan en ella otros servicios a los futuros jóvenes usuarios, como por ejemplo la adecuación de vestuarios y duchas.