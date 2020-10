La hostelería sale al mercado con el apoyo de comerciantes y vecinos

Actualizada 23/10/2020 a las 06:00

La hostelería de Estella salió este jueves a la calle. En un lluvioso día de mercado en el que no pudieron ya abrir sus establecimientos tras la entrada en vigor de las nuevas medidas sanitarias ante el avance del coronavirus, expresaron sus sentimientos en el lugar donde su actividad hubiera sido intensa otro jueves cualquiera. No estuvieron solos en su convocatoria al mediodía en la plaza de los Fueros. Muy nutrida, se sumaron comerciantes que cerraron sus negocios para apoyarles. Lo hicieron también numerosos vecinos y, en los puestos, los vendedores secundaron los aplausos mientras se escuchaba un grito compartido en una escena que volverá el día 29.

El “no queremos ayudas, queremos trabajar” de un sector que -según datos extraídos del Plan de Activación Socieconómica de Tierra Estella elaborado por Laseme en 2018- sumaba entonces 1.116 empleos en la comarca en el bloque formado por la hostelería, el turismo y la restauración. Tres actividades entretejidas que -ahondaba el mismo diagnóstico- no iban a la cabeza en cuanto a la generación de puestos de trabajo, pero sí resultan estratégicas para fijar población en la zona.

A su importancia se refirió Jesús Astarriaga Corres, hostelero de la junta directiva de la Asociación de Comerciantes que tomó primero la palabra para dirigirse sobre una mesa a los asistentes. No están -indicó- conformes con las medidas de la Administración, pero además necesitan la implicación del Ayuntamiento de Estella. “Hay partidas que no se han empleado y desde la asociación se le ha solicitado que tenga un gesto hacia la hostelería y el comercio”. Lamentó que todos se les llene la boca al decir que no se va a dejar a nadie atrás. “Pero resulta que en el pelotón de cola estamos nosotros y, cuando se llega al pelotón de cola, empezará a pasar el coche escoba. Nuestro gremio es la tarjeta de visita de cualquier ciudad y sobre todo de esta, marginada industrialmente”, argumentó.

Ayoze Vidaurre Gutiérrez cogió el testigo y agradeció el respaldo a la convocatoria. Un gesto -dijo- muy importante en momentos muy duros en los que no les faltan las muestras de cariño. Defendió que el sector “acribillado y señalado” es seguro. “ En los últimos ocho días menos de un 2% de los casos y menos de un 1% de los rebrotes viene de la hostelería. Son datos del Ministerio de Sanidad, no nos los inventamos. Pedimos que este gobierno rectifique porque no queremos ayudas. Queremos trabajar dignamente, con las medidas de seguridad que estamos tomando porque si alguien es exhaustivo con ellas somos la hostelería. No entendemos porque se nos señala porque no somos los culpables y la gran mayoría de la ciudadanía piensa igual”.

El hostelero pidió un plan de rescate para una actividad “tratada injustamente” y se mostró muy crítico con los planes anunciados. “Se les llena la boca avanzando 10 millones de euros. Es un titular buenísimo, pero son 2.500 € para cada hostelero. ¿Qué son 2.500 €? Lo que de verdad pedimos es un plan urgente y que el gobierno reconduzca esta situación apoyándonos realmente y dejándonos trabajar”.