La Pascua suena en Estella

12/04/2020 a las 06:00

Los acordes de la Semana Santa no han dejado de sonar en Estella. La banda de música, la Unión Musical Estellesa, está publicando en las redes sociales una serie de vídeos en los que se aprecia a los músicos interpretando algunas de las piezas que tenían preparadas para las actuaciones programadas del Viernes de Dolores y de la procesión del Santo Entierro.



El director, Isaac Irimia Roa, explicó este sábado que el propósito de la iniciativa es continuar con los ensayos grupales que se han visto cancelados con las restricciones del estado de alarma, dar visibilidad al trabajo de los músicos y mantener, en la forma de lo posible, la actividad de la banda. “Propuse la idea y la presidenta, Verónica Sanz, se animó sin pensarlo y con ella muchos integrantes, porque hay algunos que no tienen el material necesario para hacerlo. Cada músico se graba tocando la canción y luego se montan todas las piezas”.



La peculiaridad de la iniciativa de la banda de Estella respecto a otras que también han publicado vídeos es la continuidad de los montajes. “Son varias canciones seguidas que habíamos comenzado a ensayar para estos días”. Los temas escogidos y que se publicaron el jueves, viernes y sábado son una saeta y las marchas procesionales Mi Amargura y Nuestro Padre Jesús. Para este domingo está prevista que se publique Jesrusalén y el lunes se terminaría el ciclo con la última canción.



TEMAS TRABAJADOS



“Se trata de temas que, por las fechas en las que nos encontrábamos, los teníamos bastante trabajados, por ello los hemos elegido”, apunta Irimia que se encarga de la dirección musical. De la edición de vídeo y de sonido, se hacen cargo Maitane Domenech Aristu, Benja Días, Urko Peral y Verónica Sanz.



Los planes a corto plazo de la Unión Musical Estellesa se han visto truncados por la crisis provocada por el coronavirus. “Teníamos proyectos para las próximas semanas. Entre ellos, una masterclass y un concierto fuera de la ciudad que no podremos celebrar. Es una pena”, lamenta el director del conjunto, consciente de la imposibilidad de llevar a cabo algunos de los programas. “Ahora solo toca esperar a que esto pase cuanto antes. La cultura es uno de los sectores más afectados. No sabremos cuándo podremos volver a reunirnos para ensayar ni cómo. Si habrá restricciones de aforo, cuántos podremos estar…”, comenta Irimia.