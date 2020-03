Patxi Martínez de Goñi: “Esta plantilla siempre ha dado la cara ante los problemas”

27/03/2020 a las 06:00

Su nombramiento como jefe de la Policía Municipal -oficial desde el miércoles- fue la primera medida que tomó ya el martes justo después de la moción de censura el nuevo alcalde de Estella, Koldo Leoz (Bildu). Elegía para el puesto a Patxi Martínez de Goñi Urricelqui (Villatuerta, 1975), uno de los cabos que ya lo ejerció brevemente durante los últimos meses de la pasada legislatura en un tiempo marcado por el conflicto entre la plantilla y Leoz. Un doble temporal ha envuelto ahora su llegada al cargo tras cesar de forma inmediata Rodrigo García de Galdiano. La moción de censura en pleno estado de alarma y la pandemia que lo ha originado.

¿Le ha resultado difícil tomar la decisión en este escenario?

Lo he pensado mucho y hay muchas cosas que pones en la balanza. Aspectos personales y profesionales porque supone un cambio de vida. Todo suma, también la crisis del coronavirus, pero es un tema que está ahí y al que hay que dar ahora prioridad.

¿Cuándo le planteó Koldo Leoz ser jefe?

Me lo comentó cuando el tema de la moción de censura fue para adelante. El lunes por la tarde le di la contestación.

¿Qué opina sobre la marcha fulminante de su predecesor pese a haberse ofrecido para seguir hasta el final del estado de alarma?

Y así hubiera sido si la situación no se hubiera prorrogado, manteniéndose en un principio hasta el día 29 de marzo. Fue al alargarse dos semanas más cuando se planteó ya el cambio.

¿La vuelta de Bildu a la alcaldía volverá a afectar a la situación de Policía?

Sobre cuestiones internas de Policía Municipal no voy a comentar nada. Lo que sí puedo decir es que esta plantilla siempre ha dado la cara ante los problemas y que, tras los años que hemos tenido en cuanto al número de personal, ahora estamos bien, con 23 efectivos.

¿Le preocupan las injerencias en su labor y la de sus compañeros?

No he captado esas injerencias. Si antes yo creo que no las ha habido, pienso que tampoco se darán ahora. Si yo puedo tener un choque con el alcalde, que es mi superior, va a ser porque pueda pedir más medios o mejoras de distinto tipo y ahora viene una situación muy complicada para todos por las consecuencias de la crisis que estamos viviendo. Pero las diferencias se originarán por este lado más que por cuestiones profesionales.

¿Cuáles van a ser sus prioridades?

Mi objetivo es que la Policía esté en la calle y la atención al ciudadano. Lo que no quiere decir que se vayan a descuidar otros aspectos porque somos una plantilla que toca todos los ámbitos y hay temas que nadie va a dejar de las manos, desde controles de alcoholemias o consumo de drogas hasta otras situaciones que son también muy importantes para los ciudadanos.

¿Qué le sugiere la palabra amabilización asociada a su labor?

Me parece que ese concepto va mucho con el carácter de la persona. En una plantilla más grande al final cada uno se va reubicando en funciones más acordes con su personalidad, pero en grupos más pequeños como el nuestro parece un poco filosófico. El trabajo y la ayuda al ciudadano lo vamos a hacer todos, de eso no hay ninguna duda. Pero la manera de hacerlo sí va mucho con cada uno.

Cuando la normalidad se recupere temas como la movilidad seguirán sobre la mesa. ¿Le convence la fórmula actual de estacionamiento?

Pienso que está funcionando muy bien y que ahora debemos abordar el tema en el Casco Antiguo. Podrían mejorarse algunas cosas, pero lo fundamental que es la rotación da resultado.

¿Con qué se queda de su labor como policía local?

Con estar en la calle y tener ese contacto con la gente tanto para temas directamente policiales como para otras cuestiones de todo tipo. Un conocimiento que te proporciona también información sobre muchas cosas al ser los primeros que establecemos esa conexión con los ciudadanos.Con el que fue mi jefe, Miguel Ángel Remírez, siempre tuve total coincidencia en este aspecto.

TRECE AÑOS COMO POLICÍA EN LA CIUDAD



Patxi Martínez de Goñi pertenece a la Policía Municipal de Estella desde 2007 cuando inició su actividad como auxiliar. Dos años después tomó posesión de su plaza como agente tras acceder a ella por oposición y posteriormente ascendió a cabo, uno de los cinco con que cuenta la plantilla en estos momentos. Natural y vecino de Villatuerta, el nuevo jefe está casado y es padre de tres hijas.

“La mayor parte de la gente respeta el confinamiento”



¿Va a introducir algún cambio en la organización durante el estado de alarma?

Seguiremos como hasta ahora. Estamos trabajando en dos turnos diarios de 12 horas frente a los tres habituales para mezclarnos entre nosotros lo menos posible y evitar el número de compañeros que pueda verse afectado si alguien se infecta. Cada día y durante cinco jornadas seguidas trabajamos los dos mismos equipos. Tratamos a la vez de extremar las precauciones de forma que cada turno que sale limpia y el que entra vuelve a hacerlo. Ahora mismo no se van a tomar otras medidas.

¿El confinamiento se está cumpliendo en general?

Nuestra primera función, durante los primeros días, fue disuasoria, que la gente nos viera en la calle. A partir del 17 de marzo comenzamos con las denuncias que en estos momentos se elevan a 23. La mayor parte de la gente está respondiendo muy bien y se ve muy poco movimiento en la calle, sin apenas circulación. A la vez se están organizando voluntarios para hacer máscarillas y donar otros materiales, lo que es también muy positivo. Pero sí nos preocupan las personas mayores que son población de riesgo y a las que todavía ves por ahí con bolsas de compra o haciendo otras gestiones. El mensaje para todos es que se queden en casa, que eviten las salidas.

¿Cree que será más difícil conforme avancen los días?

Desconocemos lo que va a pasar en una situación muy cambiante y que va a traer también consecuencias económicas y sociales. Lo que está pasando hace que hace que otros temas dejen de ser prioritarios.

¿Cuál lo sería para Estella en su opinión?

Hay proyectos como el bulevar que son muy importantes para la capital de Tierra Estella y por los que se debería luchar aunque resulta muy difícil. Lo pedí antes y lovolvería a hacer porque evitaría un amplio porcentaje de vehículos por la ciudad. Pero la crisis del coronavirus lleva a que ahora a otras prioridades.