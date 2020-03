El parking subterráneo de Estella, con cajeros rotos y gratis por un día

04/03/2020 a las 06:00

Cajeros fuera de servicio y estacionamiento gratuito ante la imposibilidad de cobrar a los usuarios. La situación que se vivió el pasado sábado en el aparcamiento del subsuelo de la plaza de la Coronación y la calle San Francico Javier de Estella podría haber quedado en una anécdota si no se enmarcara en una sucesión de averías y desperfectos para el estacionamiento público inaugurado en 2007. Ya desde enero, solo se permite el pago en metálico -hacerlo con tarjeta ha pasado a la historia- y todavía ayer no se había recobrado la normalidad. Así lo indicaba el cartel que en la primera planta advertía sobre uno de los cajeros todavía fuera de servicio y remitía a abonar el dinero antes de salir en el otro sí disponible.



Molestias para quienes estacionan en un subterráneo que se producen en un momento en el que un informe encargado por el Ayuntamiento a una empresa de ingeniería de la ciudad ha detectado una serie de deficiencias que deben ser subsanadas por la firma adjudicataria Empark.



El Ayuntamiento ha requerido a la empresa para que acomete las reparaciones necesarias y deje la instalación como se la encontró cuando se les adjudicó su explotación 13 años atrás. Tanto en lo referente a equipamientos como al mal estado de la pintura, los baños, desconches y otras cuestiones de mantenimiento sobre cuyo estado advierte el informe.



La concejal de Urbanismo Marta Ruiz de Alda (Navarra Suma) comunicó la iniciativa adoptada en este sentido a la comisión que preside en la convocatoria de la semana pasada. El objetivo es que la arrendataria deje el parking en las condiciones adecuadas y asuma esas exigencias antes de abandonar la gestión.



EN PRÓRROGA DESDE MAYO



El requerimiento por parte del Ayuntamiento a Empark se produce en un momento en el que la gestión de la empresa se encuentra en una situación de ambigüedad jurídica desde el pasado mayo. El día 24 del ese mes, a punto de concluir la legislatura y ante la intención de la adjudicataria de dejar el servicio puesto que se habían agotado ya las posibilidades de nuevas prórrogas, el Ayuntamiento hizo valer el criterio, ya recogido en el pliego de condiciones, según el cual el servicio no podía abandonarse mientras no se cuenta con una alternativa.



En el aire quedaron los planes de municipalización del tripartito y sin nada decidido ni concretado se pasó al nuevo mandato del equipo de Navarra Suma. En ese contexto pendiente de nuevas decisiones políticas, el informe encargado a una empresa externa de ingeniería constata esas deficienas sobre cuyo arreglo se pone ahora el foco con el fin de dejarlo dispuesto ante una futura etapa de gestión.

Carteles que advierten de las averías



Quienes han estacionado en los últimos días en alguna de las tres plantas del aparcamiento subterráneo han comprobado como los responsables de la instalación comunican mediante carteles las averías en los cajeros. El pasado sábado se indicaba que el parking era gratuito al haber quedado los equipamientos para el pago fuera de servicio, lo que llevó a mantener alzada la barrera para permitir el libre flujo de vehículos. Este martes, se pedía disculpas por las molestias en otro cartel que derivaba hacia el cajero que sí estaba en funcionamiento. Y hace semanas, se trasladaba a los usuarios de la misma manera que desde el 1 de enero no iban a admitirse los pagos con tarjeta de crédito. Sobre este céntrico espacio para aparcar se han planteado en distintos momentos iniciativas que desde el comercio pretendían impulsarlo para dar facilidades a quienes acuden a comprar a Estella. La última de ellas, el regalo de la asociación de tickets equivalentes a 9.000 horas de estacionamiento hace justo un año.