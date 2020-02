El presupuesto de 2020 en Estella, sin borrador ni inicio de negociación

20/02/2020 a las 06:00

El Ayuntamiento de Estella se encamina a marzo pendiente del primer presupuesto de la legislatura y con las cuentas prorrogadas del ejercicio económico anterior como herramienta para su funcionamiento. Sin borrador entregado a los grupos municipales para su estudio, el equipo de gobierno de Navarra Suma ultima los capítulos pendientes -en concreto el referente a personal- para iniciar las negociaciones con el PSN, con el que espera consensuarlo para lograr los votos necesarios una vez se lleve a pleno. El alcalde, Gonzalo Fuentes, indica al respecto que ese bloque se cerrará definitivamente esta misma semana para sentarse con los socialistas e intentar llegar a un acuerdo.



Se ha apuntado hasta ahora a la complejidad de cerrar el capítulo de personal como -según lo explicado por el primer edil- la causa en la tardanza de la elaboración del borrador. Durante este tiempo, el equipo de gobierno ha considerado que no tenía sentido presentarlo dado el peso de este bloque en el conjunto del gasto. Por encima del 60% en años anteriores -es decir, más de 6 de cada 10 euros- y al alza en 2020 por la aplicación de diferentes conceptos. Cerrada esta parte, se abrirán unas conversaciones difíciles dado el momento por el que atraviesa el grupo municipal socialista con el que el acuerdo no resultará sencillo.



EL CAPÍTULO DE PERSONAL: GRADOS Y SUBIDA DEL 2%



¿Por qué esa complejidad de los cálculos? Los datos de presupuestos anteriores reflejan que en Estella 9 de cada 10 euros ingresados por el Ayuntamiento van a financiar la plantilla y el gasto corriente. Para las cuentas de 2020 ya se ha avanzado que el peso del personal sobre el conjunto será mayor. Hay, por un lado, que aplicar la subida salarial del 2% aprobada para el conjunto de la función pública en Navarra. A este incremento que se da también otros años conforme se aprueban diferentes porcentajes de aumento, se añade una singularidad de este ejercicio. En su origen, un fallo por el que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dijo no el pasado mes de junio a la “discriminación salarial” de los trabajadores interinos de la Administración Foral al pronunciarse sobre la demanda de un docente para cobrar el complemento del ‘grado’.



El posicionamiento judicial lleva ahora a que ese mismo concepto deba incorporarse en el Ayuntamiento a todos los contratos administrativos de interinidad. Una novedad en las plazas vacantes no cubiertas por funcionarios que incidirá en ese mayor coste del capítulo de personal.



LAS NEGOCIACIONES: DOS VOTOS PARA SUMAR



Una vez cerrados los números, el planteamiento es comenzar las conversaciones con el PSN en los próximos días. Al otro lado de la mesa de Navarra Suma habrá un ‘socio’ sumido en su propia crisis interna, pendiente de cómo se resuelve finalmente la expulsión de Jorge Crespo y con Magdalena Hernández como nueva portavoz para encabezar esas negociaciones. Con siete concejales, el grupo de gobierno necesita dos votos más para sumar la mayoría con la que sacar adelante los presupuestos. Si el PSN decide apoyarlos, daría igual para este resultado que -de confirmarse esa salida- se quedara con dos de los tres ediles por el paso de Jorge Crespo al grupo mixto.



EL ÚLTIMO PRORROGADO: LAS CUENTAS DE 2015



El recorrido a los presupuestos de los últimos años lleva a 2015 para encontrar el último prorrogado en Estella. Ese año, con cita electoral por delante, UPN decidió -con los grupos de PP y Geroa Bai que le habían apoyado cuentas anteriores- prorrogar el del 2014 dado que había comicios locales en mayo.



Ya en el pasado mandato tripartito, las cuentas con apoyo garantizado en todos los casos y sin necesidad por tanto de negociar, se aprobaron por el pleno en fechas distintas. Hubo acuerdos así el 31 de diciembre de 2015 (para los de 2016), el 25 de enero de 2017, el 2 de febrero de 2018 y, como broche a la legislatura- el 31 de diciembre de 2018. El presupuesto que se aprobó entonces marcó el ejercicio de 2019 y es con el que ahora se sigue trabajando.

SIN OPCIONES EN EL TECHO DE GASTO



Con un gasto corriente que consume la práctica totalidad de los ingresos, el del Ayuntamiento de Estella se ha consolidado como un presupuesto prácticamente para funcionar que se ha movido en los últimos cuatro años entre los 11 y los algo más de 13 millones de euros. Un contexto económico que deja en el margen que dan las modificaciones presupuestarias y en el remanente de tesorería la única opción para invertir. Un remanente que se aprueba cada año entrada la primavera y para el que Navarra Suma necesitará también alcanzar los mismos acuerdos con los socialistas como única opción viable.

María Puy Amo

