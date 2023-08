Una sorpresa de los del 62 a Miguel Zugasti

Mientras las largas mesas se desplegaban entre los porches de la plaza Santiago, los chorizos cocinándose y la sangría derramándose de los vasos creaban una estampa de alegría y celebración. Era el día de los quintos. Un reencuentro anual de aquellos que coincidieron en el tiempo y vivieron historias juntos desde el colegio. Al mismo tiempo, gracias a los sombreros de paja que se observaban en las cabezas de los asistentes, era fácil adivinar que el sol era el dueño y señor de ese lunes de fiestas en Estella.

En uno de esos porches se encontraban los quintos del año 62. Lo que no se esperaba uno de ellos, era la sorpresa que iba a recibir al llegar con sus compañeros. Natural de Vidaurre, Miguel Zugasti Zugasti estudió en el colegio Remontival. Allí conoció a sus amigos, con los que desde 2012 celebra el almuercico del lunes de fiestas. Vinculado a Estella, además, por su afición al ciclismo, espera cada año con ilusión la llegada de ese día. “Este encuentro nos ayuda a reverdecer laureles entre los colegas”, decía.

Al llegar, no pudo evitar emocionarse al ver una pancarta con la portada impresa de su nuevo libro, Naufragio y Peregrinación de Pedro Gobeo de Vitoria, junto a una frase escrita con rotulador rojo que decía: ‘Firma de libros a la 13:00h’. “De repente he visto la portada de mi libro en la pared y he dicho: ¿pero qué hace esto aquí? A todos nos gusta sentirnos queridos por los amigos de siempre y emociona ver que hay gente encantada y dispuesta a unir la fiesta y la cultura”, explicaba el escritor.

En pocos minutos, una fila de gente esperó su turno para recibir una dedicatoria personalizada en su ejemplar de la novela: “Ver que compañeros de generación venían con el libro bajo el brazo y que otros han conseguido que una librería de Estella trajera algunos ejemplares, me ha sobrecogido. Soy una persona de nervios templados, pero ha sido un momentico muy emocionante, entrañable y un subidón”.

EL RELATO QUE LE ATRAPÓ

Zugasti, además de dedicarse a la docencia, también es investigador. “Durante la pandemia, Pedro Gobeo de Vitoria se cruzó en mi vida”, comentaba haciendo alusión al origen de su aventura escribiendo Naufragio y Peregrinación. “Un colega de Jaén halló el único libro que queda registrado en el mundo del naufragio de Pedro Gobeo de Vitoria, un español que fue a Perú en una nave en 1593”, añadía el de Vidaurre.

La historia de esa travesía, llena de imprevistos, le atrapó desde el primer momento y se convirtió en su libro más accesible para todos los públicos: “He publicado muchísimos libros y artículos pero siempre son muy filológicos y técnicos y era consciente de que este libro por primera vez se unía a un público mucho más amplio porque hemos modernizado el texto”.

Esta sorpresa fue orquestada principalmente por Sorkunde Sánchez Botella, una amiga y quinta de Miguel. “Él me contó que había editado un libro y yo, que soy muy lectora, pensé que teníamos que hacer algo”. Consciente de que su amigo había recorrido varias comunidades autónomas presentando el libro, supo que su tierra no podía quedarse atrás: “En el último momento llamé a su mujer e imprimimos la portada y el marco. La recompensa de verlo así me emociona”.

Después de la firma de libros, todos los miembros de la generación del 62 continuaron celebrando su amistad con una comida, una merienda y una posible cena para aquellos que aguantaron el ritmo festivo de toda la jornada. Además, no perdieron la oportunidad de disfrutar de un karaoke preparado por ellos mismos para cerrar con broche de oro un día inolvidable de fiesta y cultura.

Un escritor sin fronteras