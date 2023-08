Pañuelos al cielo en Estella

Decenas de estelleses contagiaron este domingo su alegría saltando al ritmo de los acordes de Bajo la doble águila, durante la Pañuelada. Los hombres fueron los protagonistas del domingo de fiestas y recorrieron abrazados el tramo desde la escalinata de San Pedro de la Rúa, pasando por el puente del Azucarero, para terminar alzando sus pañuelos al cielo frente al Ayuntamiento. Allí hicieron un pasillo que se tiñó de rojo al paso de la Corporación municipal y su comitiva oficial. El acto terminó, tal y como marca la tradición, con aplausos y vítores hacia el balcón consistorial.

La Pañuelada comenzó en 1967 como un gesto reivindicativo de los mozos estelleses y pronto se convirtió en un acto indispensable en el programa de fiestas de cada año. Antonio Muñoz, estellés de 90 años, recuerda bajar la escalinata de San Pedro de la Rúa desde siempre: “He participado toda mi vida, casi hasta el año pasado y porque las piernas ya no me aguantaban más”. Su trabajo como camionero no le permitió acudir tantas veces como le hubiera gustado, pero reconoció que disfrutó todo lo que pudo y más durante su juventud: “Desde que empezó era lo que más me gustaba de las fiestas. Es algo muy bonito, se celebra la amistad”.

Mientras Antonio observaba la Pañuelada desde la distancia, Daniel Elizondo y su hermano se unían a las filas por primera vez: “Tenemos muchas ganas y seguro que aguantamos todo el recorrido”. Y es que saltar sin parar durante la hora que duró el trayecto, solo es posible gracias a la emoción que empuja a los estelleses a continuar. “Es muy especial poder juntarnos todos después de la procesión y terminar así la mañana del domingo. La llegada, sobre todo, es lo más emocionante”, explicó Miguel Ruiz de Alda, que participaba de joven con sus amigos y, ahora, junto a sus hijos.

Si algo caracteriza a la Pañuelada es la unión de todas las generaciones: niños, jóvenes y adultos, que vuelven a vivir la experiencia de otra manera con sus hijos a hombros. Íñigo Echarri fue uno de esos jóvenes que, junto con su cuadrilla, sacrificó unas horas de sueño por unirse a las filas: “Llevamos viniendo desde pequeños. Es bonito ver a toda la gente de Estella juntarse en un acto de celebración y es una de las partes más especiales de las fiestas”.

A pesar de que comenzó siendo un evento de unos pocos muchachos, que luego se convirtió en algo mucho más masivo, a los más veteranos les preocupa el descenso de participación en la Pañuelada en los últimos años. “Vengo desde crío, en mi juventud era lo que más me gustaba, era fija, pero ahora ha bajado muchísimo”, afirmó Juan Andrés Hermoso de Mendoza. Además, aseguró que, aunque se ha ido relevando la participación, le “da mucha pena que se vaya perdiendo está tradición” que sus padres ya hacían. “Cuando yo tenía 18 años tenía muchísima fuerza y ya ha ido perdiendo poco a poco”. Él tiene esperanza de que las nuevas generaciones mantengan la tradición y las filas vuelvan a recorrer las calles como lo hacían antes.

A diferencia del año pasado, los 22 grados de temperatura permitieron, tanto a los participantes como a los espectadores, disfrutar de una mañana repleta de música y emoción en las calles.

UNA HORA PARA EL RECORRIDO

​Tras la Bajadica del Puy de las chicas del segundo día de fiestas, este domingo fue el turno de los hombres. Todos tuvieron la oportunidad de unirse a las más de diez filas que se formaron durante el trayecto hasta llegar al ayuntamiento. Una tradición que disfrutaron los estelleses más veteranos en su juventud y que necesita de nuevas incorporaciones para lograr que se mantenga el acto festivo. La Pañuelada, que tardó una hora en recorrer el corto tramo y llegar a su destino, finalizó cuando los corporativos agitaron su pañuelo desde el balcón consistorial.

Montxo A.G.