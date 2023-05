Alojarse con maletas, prohibido en 11 albergues del Camino de Santiago

Aproximadamente dentro de un mes, cuando se firme la decisión ya tomada, las maletas estarán prohibidas en los albergues del Camino de Santiago que gestionan asociaciones jacobeas a lo largo de toda la ruta. Once alojamientos de acogida tradicional que no quieren perder su esencia situados todos ellos en el Camino Francés a lo largo de Navarra, Aragón, La Rioja y Galicia.Uno de ellos se sitúa en Estella, el Hospital de Peregrinos de la calle La Rúa, de titularidad municipal y gestionado por los Amigos del Camino de Santiago de la ciudad. El otro, en Los Arcos.

¿Por qué la medida? Las 19 asociaciones agrupadas en la organización de Camino Francés Federación, constituida el año pasado, celebraron el pasado fin de semana su primera asamblea en la localidad francesa de San Juan de Pie de Puerto y tomaron las primeras decisiones. “El peregrino viaja con sus pertenencias en una mochila, el turista con su maleta, la cual no tiene ninguna lógica en un camino natural que se realiza caminando, en bici o en caballo. Existen otros alojamientos que cubren las necesidades de un turista y no queremos perder las esencias que hacen un fenómeno singular y mundial al Camino de Santiago”, explicaron después desde la entidad. Se contará en breve -añaden- con un reglamento que incluirá este criterio y recordará a la vez la necesidad de llevar consigo un saco de dormir.

El presidente de los Amigos del Camino de Santiago de Estella, Maxi Ruiz de Larramendi, señala que cada uno puede llevar lo que considere cuando peregrina, pero este aspecto sí debe regularse en los albergues tradicionales de espíritu jacobeo. No se hace el recorrido con maleta, pero las empresas que cubren los transportes de equipajes de un lugar a otro sí las llevan y dejan en ocasiones en alojamientos que no están preparados ni tienen espacio para ello. “Estamos hablando de maletas vacacionales, algo que nos está llamando la atención, por su número y su gran tamaño para una pernoctación que en nuestro caso tiene una tarifa de 8 €. Por supuesto, si alguien la necesita realmente y tiene que llevarla por cualquier problema, podrá hacerlo, pero no con carácter general y con un reglamento”, añade.

Maxi Ruiz de Larramendi se refirió igualmente a otro de los temas abordados en la asamblea, el de los delitos contra el patrimonio que se dan en el Camino de Santiago. “Muchas veces no se dan cuenta los gobiernos de que el Camino es BIC, un Bien de Interés Cultural y, lo mismo que lo han regulado, ahora debe cuidarse”, indicó. Sobre la mesa, también la alteración de las señales que desorientan en ocasiones a los peregrinos. “Ahora, todo el mundo quiere que el Camino pase por su puerta y está muy bien que se indique un pueblo al que ir, pero no debe hacerse con flechas amarillas porque crean confusión”, subraya.

Las peregrinaciones en el Camino Francés se abordan en un momento en el que están sorprendiendo por su elevado número y afluencia muy importante, por ejemplo, de coreanos. “Desde antes de Semana Santa, ya empezamos a llenar el albergue y así todos los días. Pero ocurre también en el resto de Estella. Estamos notando un gran movimiento pra estas fechas”, argumenta Maxi Ruiz de Larramendi.

LAS ASOCIACIONES DEL CAMINO FRANCÉS

La federación del Camino Francés está formado por las asociaciones de Jaca, Zaragoza, San Juan de Pie de Puerto, Roncesvalles, Pamplona, Estella, Puente la Reina, Los Arcos, Logroño, la Cofradía del Santo, Burgos, Palencia, Sahagún, Mansilla de las Mulas, León, Astorga, El Bierzo, Sarria y la Fraternidad Internacional del Camino de Santiago. En Navarra, las de Estella y Los Arcos gestionan sus respectivos albergues en ambas localidades.