"Ha pitado la alarma y nos han dicho, bajad, rápido"

De 13 años, este vecino de Gastiáin invierte cada mañana una hora en el trayecto desde su municipio, en el Valle de Lana, hasta su centro escolar, donde cursa 2º de la ESO, en Los Arcos. Primero, a las 7.55 lo recoge un taxi en los que, en solitario, completa los 9 kilómetros hasta Acedo. Allí lo recoge el autobús que completa la ruta por municipios como Ubago o Nazar, entre otros. Las clases comienzan a las 9, aunque este jueves llegaron algo más tarde. Izan Landa recordaba por la tarde con precisión que el viaje discurría "tranquilamente, como un día normal" hasta que dos pequeños, de Acedo y de Nazar, sentados en la parte posterior del autobús comentaron que olía a humo.

“Justo después ha empezado a pitar la alarma y el chófer ha bajado a mirar. Al ver que ardía nos ha dicho que bajáramos rápido y la cuidadora nos ha apartado, llevándonos a otro sitio, mientras él intentaba apagarlo con extintores, pero no ha podido”. No ocultaba el “susto” que se les había quedado en el cuerpo, como consecuencia de lo ocurrido. En el rápido desalojo, lamentaba también la pérdida de su estuche y de la funda del ordenador. La cuidadora que viajaba con ellos, de 32 años, señalaba que la activación de la alarma de emergencia fue decisiva y que, en cuanto el conductor fue consciente del peligro, le avisó para sacar a los menores lo antes posible y alejarlos del lugar. “Más que miedo, los críos estaban alborotados. Yo me los llevaba para intentar alejarlos y alguno hasta se me quejaba porque quería asomarse a mirar”, contaba, aliviada de que no hubiera ido a más.