Salud no ve "viable" crear una unidad de Hemodiálisis en el hospital de Estella

Salud del Gobierno de Navarra, Santos Induráin, ha afirmado que actualmente 26 personas del área de Estella reciben diálisis en el Hospital Universitario de Navarra y ha considerado que "con estos datos no resulta viable la implantación de una unidad de Hemodiálisis en el La consejera dedel Gobierno de Navarra,, ha afirmado que actualmente 26 personas del área dereciben diálisis en ely ha considerado que "con estos datos no resulta viable la implantación de una unidad de Hemodiálisis en el Hospital García Orcoyen de Estella".

EH Bildu en el Parlamento foral, Induráin ha explicado que se ha analizado la petición que hizo el Legislativo por medio de una moción para que Salud estudiara la posibilidad de implantar esta unidad en Estella y las conclusiones del departamento no han variado. En respuesta a una pregunta deen el Parlamento foral, Induráin ha explicado que se ha analizado la petición que hizo el Legislativo por medio de una moción para que Salud estudiara la posibilidad de implantar esta unidad en Estella y las conclusiones del departamento no han variado.

"El número de pacientes de Estella que recibe diálisis en el Hospital Universitario de Navarra desde 2019 hasta la actualidad es bastante estable, entre 26 y 28 pacientes, este año 26. Con estos datos no resulta viable la implantación de una unidad de Hemodiálisis en el Hospital García Orcoyen de Estella y consideramos continuar como en la actualidad realizando los tratamientos en el Hospital Universitario de Navarra", ha explicado Induráin.

En todo caso, la consejera ha asegurado que "estamos abiertos a una nueva valoración si el número de pacientes que requieren asistencia cambiara".

Induráin ha señalado además que la decisión de no crear una unidad de Hemodiálisis "no debe interpretarse como que no se quiera potenciar el hospital de Estella, en el que se han realizado, se están realizando y se realizarán inversiones y mejoras importantes".

El portavoz de EH Bildu, Txomin González, ha planteado que "una visión estratégica y a largo tiempo pudiera ser descentralizar las unidades de Hemodiálisis que existen solo" en Pamplona y Tudela y crearlas en otras zonas, "y más teniendo en cuenta que hay otras Comunidades como La Rioja y otras zonas cercanas al Hospital García Orcoyen que pudieran ver como una solución más práctica ser atendidos en este hospital". "Son pacientes a los que habría que evitarles ciertos problemas. Es una patología que tiene un tratamiento que es muy duro y hacerlo más cómodo y más llevadero es un objetivo importante", ha señalado.