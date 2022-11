El carnaval regresa fuera de fecha de mano de los ex danzaris de Estella

En una fecha atípica el carnaval vuelve estos días a estar presente en la ciudad del Ega. Lo hace de la mano de la Asociación de ex danzaris Francisco Beruete que dedica este año a los tres carnavales que anualmente se celebran en Estella la exposición que, anualmente, organiza el colectivo por estas fechas. La muestra se inauguró el pasado viernes por la tarde en la casa de cultura Fray Diego de Estella y allí podrá contemplarse hasta el próximo domingo 11 de diciembre.

“Este año hemos querido rendir un pequeño homenaje a los carnavales que, por la pandemia, no han podido celebrarse los últimos años o no han podido hacerlo con la normalidad a la que estamos acostumbrados”, refería Yolanda Alén, presidenta de la asociación. Así, quienes estos días visiten la muestra en la casa de cultura podrán encontrar trajes, fotografías e incluso hasta un carro con todos los elementos que habitualmente acompañan el desfile de los caldereros. El de los zíngaros es uno de los tres carnavales a los que se rinde tributo, junto al rural y al variopinto. El acto de inauguración contó con un pequeño aperitivo y música en directo que amenizó la visita a la muestra de los primeros curiosos.

Tras dedicar la muestra los últimos años a la comparsa de Estella y a otras figuras de la merindad, este año el colectivo decidió homenajear los carnavales con el objetivo así de seguir uniendo en esta exposición la cultura y el folclore. “Como siempre, hemos intentado preparar una exposición amena, atractiva, que atraiga a todo tipo de público”, indicaba Alén. A esta muestra se unirá el próximo fin de semana otra ya tradicional por estas fechas, la de los belenistas que se está colocando ya estos días en el piso superior. Añadía la presidenta del colectivo que siempre se intenta buscar alguna temática atractiva que pueda también llevar público a la muestra de belenes y viceversa, que quienes visiten la de belenes puedan sentirse atraídos hacia la preparada en la parte inferior.

CURSO DE DANZAS EN ENERO

La organización de esta exposición constituye una de las actividades ya fijas dentro de la asociación de ex danzaris que aglutina en torno a un centenar de personas. Parte de ellas se reúnen para bailar los jueves a las 20.30 horas en la ikastola una cita a la que, después de Navidad, invitan a unirse a todas aquellas personas interesadas en aprender a bailar las piezas típicas del día de los caldereros. “Serán tres o cuatro sesiones. Algo ameno para que la gente se anime y no se aburra”, dijo. Además de la exposición, los ex danzaris participan siempre en el Viernes de Gigantes y en el festival de danzaris veteranos Gure Dantzak, que va alternando su celebración cada año en diferentes municipios. En Estella, añadía Alén, responden siempre en cualquier actividad que se les propone dejando siempre su lugar, remarcó, a los tres grupos de danzas oficiales que a día de hoy están activos en la localidad.