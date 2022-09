Optimismo contenido entre los vecinos de Lizarra tras reunirse con el alcalde

alcalde de Estella, Koldo Leoz, en la que abordaron la problemática del ascensor pero también otras cuestiones relativas a la mejora del barrio. “Ha sido una reunión productiva en la que hemos constatado buena predisposición por parte del alcalde”, indicó Jesús San Félix, portavoz vecinal y uno de los asistentes al encuentro celebrado el miércoles a mediodía y que se prolongó durante unas dos horas y media. Relativamente “optimistas” salieron los tres representantes de los vecinos del barrio de Lizarra de la reunión que mantuvieron con el, en la que abordaron la problemática del ascensor pero también otras cuestiones relativas a la mejora del barrio. “Ha sido una reunión productiva en la que hemos constatado buena predisposición por parte del alcalde”, indicóy uno de los asistentes al encuentro celebrado el miércoles a mediodía y que se prolongó durante unas dos horas y media.

En dicha reunión, los vecinos volvieron a reiterar su preocupación por el ascensor pidiendo soluciones para acceder al barrio cuando éste se estropea o no funciona como ha sucedido durante esta semana en la que se han estado acometiendo arreglos. En este sentido, los vecinos trasladaron al alcalde el ofrecimiento que se les había hecho desde la tienda Muebles Urriza para que las personas que lo necesitasen -con movilidad reducida, personas mayores o familias con bebés pequeños- pudieran hacer uso del elevador que tiene la tienda para salvar el tramo de escaleras. “Nos han dicho que nos lo prestaban para su uso por parte de los colectivos vulnerables si el ayuntamiento se encargaba de la acometida de luz y del control de personas, ya que estamos hablando de entrar en un negocio para usar un ascensor y no para comprar”, explicó San Félix, quien reiteró el agradecimiento de todo el barrio a los hermanos Urriza. Finalmente, ello no será necesario ya que, según se les trasladó a los vecinos desde alcaldía, tras las últimas pruebas del ascensor la previsión era que retomase su funcionamiento entre jueves y viernes.

“Nos volvió a explicar -el alcalde- lo que también nos había dicho la semana pasada el concejal de Servicios sobre los problemas con el servicio y la decisión tomada de que ésta reparación y el mantenimiento durante un año correrá a cargo del fabricante. Se nos explicó todas las actuaciones llevadas a cabo en el ascensor y también ante nuestras quejas sobre el abandono que vemos en el barrio nos enumeró algunos de los proyectos que se tienen para la zona. Por ejemplo, que con cargo a unos fondos sobrantes de unos presupuestos participativos se haría una pérgola en la zona de los juzgados con árboles y también nos aseguró que se estudiará y valorará la posibilidad de recuperar la rampa en la zona del barrio al lado de la mancomunidad”, resumió.

Los vecinos pusieron sobre la mesa otras problemáticas que les preocupan como el tráfico por la calle Lizarra o la ausencia de columpios. En este sentido, añade, Leoz les indicó que la ejecución del proyecto del frontón traerá consigo la instalación de un parque y sobre el tráfico, recalca, se refirió el alcalde a la futura construcción del bulevar. “Se ha notado buen ‘feed back’ y hemos salido bastante contentos. En la reunión se nos han dado datos y el tiempo dirá qué sucede finalmente pero queremos creer que hay buena voluntad”, manifestó. La movilización del barrio ante la problemática del ascensor podría traducirse en el germen de una asociación vecinal que ya existió en su día pero desapareció. Los vecinos ya trabajan en ello, revisando estatutos.