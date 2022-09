Un cohete para los que ya no están en Ayegui

cohete dedicado a todos los vecinos y vecinas, pero especialmente a quienes ya no están, abrió cuatro días de fiestas en la localidad en honor a San Cipriano. Las encargadas de prender la mecha fueron, en representación de todo el personal del consultorio local, la médica Begoña Ganuza Bernaola, la enfermera Leire Gorritxo Oyarzábal, y la administrativa Paula Martínez Antona. En las primeras fiestas tras la pandemia, Ayegui se acordó de todas aquellas personas que estos días no pueden compartir y disfrutar estas jornadas. Undedicado a todos los vecinos y vecinas, pero especialmente a quienes ya no están, abrió cuatro días de fiestas en la localidad en honor a. Las encargadas de prender la mecha fueron, en representación de todo el personal del consultorio local, la médica, la enfermera, y la administrativa

Las tres no podían ocultar su emoción ante el hecho de abrir unas fiestas tan esperadas y que llegan después de los malos momentos vividos en pandemia y de los que las tres han sido testigo en primera línea. “La verdad que estamos muy agradecidas por el gesto que han tenido de cedernos el cohete”, coincidían a la ver que insistían en que aunque ellas era las caras visibles representaban al resto de compañeros -médica, pediatra y otra enfermera- que no habían podido acudir.

Minutos antes de asomarse al balcón confesaban que no habían preparado ningún discurso y que improvisarían llegado el momento. El prendido ayer no es el primer cohete que tiraba Begoña Ganuza. Su experiencia municipal como alcaldesa de Estella hace años le había brindado ese momento con anterioridad. Sin embargo, aseguraba, ello no restaba un ápice de emoción al momento de ayer. “Es único y en este caso más todavía por el motivo por el cual se nos ha concedido el abrir las fiestas”, dijo.

Un poco antes de las doce, el alcalde, Leo Camaces, en nombre de todo el ayuntamiento, les hizo entrega de un detalle. Sin poder contener la emoción, el alcalde agradeció el trabajo desempeñado por todo el personal sociosanitario del consultorio siempre, “en la pandemia y en todo momento”. Un detalle que, también emocionadas, recogieron y agradecieron las tres sanitarias. Tras el estallido del cohete, la fiesta se trasladó a la calle donde comenzaron a bailar los gigantes de la comparsa de Asier Marco, llegada desde Tafalla. Los cabezudos locales obligaron a correr a más de uno mientras vecinos y vecinas disfrutaban del aperitivo popular ofrecido por el ayuntamiento mientras la banda iniciaba su recorrido en el primer pasacalles de las fiestas.

Montxo A.G.

CASI 400 COMENSALES

A mediodía, 395 personas compartieron mesa en una comida popular. Una cifra ésta que, en opinión de José Etayo, concejal de Festejos, evidenciaba las “ganas de fiestas que hay en Ayegui”. Igual de buena ha sido la acogida para la cena de esta noche y la comida popular de mañana sábado. “La verdad que todas las previsiones se han sobrepasado. Ahí, en la buena respuesta que han tenido estas citas populares, se ven las ganas de fiestas”, refirió.

Explicó el edil que el programa de este año mantiene el esquema habitual, con cuatro intensas jornadas repletas de actos durante prácticamente todo el día, incluyendo alguna novedad como un espectáculo de motor programado para mañana sábado por la tarde en la calle Merindad de Olite. “Por lo demás todo se mantiene y por supuesto las dos orquestas de viernes y sábado, que siempre han sido conjuntos de gran calidad y mucho nivel y eso se ha mantenido”, apuntó el concejal que invitó a vecinos, vecinas y visitantes a disfrutar de estos días festivos desde la responsabilidad y el respeto a los demás.