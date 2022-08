El primer encierro de novillos de Estella, rápido y sin heridos

con total normalidad y sin heridos, solo con alguna atención por caídas y rasguños. En 2 minutos y 52 segundos, los animales llegaron a la plaza de toros y, aunque alguno se separó del grupo, completaron el recorrido sin percances. Pocos mozos se animaron a participar aunque se registró un mayor número de corredores en el encierrillo una hora antes, la mayoría de ellos jóvenes. De las 9 reses solo salieron 8, ya que una se resistió a abandonar la plaza de toros. El primer encierro de novillos de fiestas de Estella discurrió el martes, solo con alguna atención por caídas y rasguños. En 2 minutos y 52 segundos, los animales llegaron a la plaza de toros y, aunque alguno se separó del grupo,Pocos mozos se animaron a participar aunque se registró un mayor número de corredores en el encierrillo una hora antes, la mayoría de ellos jóvenes. De las 9 reses solo salieron 8, ya que una se resistió a abandonar la plaza de toros.

Después de la carrera, en la plaza, las vaquillas dieron algún que otro susto a los recortadores. En concreto, la tercera de ellas intentó saltar los burladeros, golpeando a varios espectadores. La arena, embarrada por las tormenta de la noche, dificultó la salida de los mozos, que resbalaron o cayeron en charcos, pero saliendo airosos de la situación.

VETERANOS SIN MIEDO

Los corredores más experimentados, muchos de otros pueblos, protagonizaron la carrera. Uno de ellos, David García, de 32 años y vecino de Alfaro, lleva más de 10 años participando en los encierros de Estella. “Alguna vez he comido suelo, pero nada importante”, contaba. Como preparación, recomienda descansar y calentar, pero matizó: “Te puede hacer el mismo daño una vaquilla que un novillo”.

Asimismo, los veteranos y miembros del Club Taurino Estellés, José Manuel Carretero y su presidente Juanjo Crespo, siguieron la carrera desde el tramo final y, aunque no participaron, quisieron ver los toros de cerca. “Teníamos el gusanillo de casi tocarlos, porque la edad no nos permite correr”, explicaban. Estos estelleses, de 69 y 61 años respectivamente, llevan corriendo desde los 12, y coinciden en que “es más difícil quitarse los novillos de encima, no sabes dónde puede salirte”.

HOY, RECORTES Y ENCIERRO