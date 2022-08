Sartaguda no olvida a sus mayores

los más mayores de la localidad han sido los encargados de prender la chispa a un cohete que no se escuchaba desde 2019. Vuelven las fiestas a Sartaguda , pero su gente no olvida todo lo pasado durante estos últimos años. Este martes en el chupinazo inaugurador,de la localidad han sido los encargados de prender la chispa a un cohete que no se escuchaba desde 2019.

Coincidiendo con el fin de las restricciones, el alcalde, Jose Ignacio Eguizabal, ha elegido personalmente al Club de Jubilados del pueblo para el lanzamiento. “Es el colectivo que más ha sufrido durante la pandemia y queremos agradecerles su trabajo y comportamiento con el ayuntamiento”, ha explicado. La junta directiva del centro, que preside Víctor Javier Marco, ha recordado cómo vivieron la crisis sanitaria. “La pandemia nos ha afectado, hemos perdido a muchos compañeros. Todavía hay miedo”, ha manifestado.

El club está formado por 185 mayores, quienes han estado representados por la junta formada por el presidente Víctor Javier Marco, Teresa Mangado, Teresa Martínez, Julio Santo, Jose Mari Sálado, Luci Martínez y Aurori Martínez. A pesar del miedo, han salido orgullosos al balcón del consistorio y al grito de “¡Viva Sartaguda!” han hecho vibrar al pueblo con el ambiente que tanto echaban de menos. “Somos de Sartaguda de toda la vida y en ella moriremos”, ha dicho Aurori Martínez emocionada.

Irati Aizpurua

Pilar Sádaba ha celebrado junto a su familia el momento: “Después de 2 años, ahora nos protegemos más de la enfermedad y disfrutamos más de los momentos con los nuestros”. Desde Andosilla ha celebrado junto a su familia el momento: “Después de 2 años, ahora nos protegemos más de la enfermedad y disfrutamos más de los momentos con los nuestros”.

Como ha detallado el alcalde, se ha mejorado la calidad de las fiestas y se ha tenido en cuenta a otros colectivos, aunque se mantiene el programa de años anteriores con un presupuesto de 120.000 euros. “Afrontamos estos días con ilusión y alegría de que la gente esté contenta, pero no dejamos de lado la preocupación de que todo salga bien”, ha apuntado.

Tras el chupinazo, los jóvenes se han empapado en agua para aliviar las altas temperaturas, y han seguido la música formando un círculo de baile en la plaza. Después, la fiesta ha continuado por las calles del pueblo con la charanga, mientras los vecinos disfrutaban del zurracapote hecho con los melocotones tan típicos de este pueblo.

PAÑUELICOS DESDE 2019

La localidad ha recuperado también la tradicional entrega de pañuelicos e incluyeron a los bebés de la pandemia. Un total de 67 niños y niñas nacidos desde 2019 han recibido el obsequio antes de presenciar su primer chupinazo. A las 10 de la mañana las familias se han citado frente al ayuntamiento para seguir con el orgullo de ser sartagudese.

IRATI AIZPURUA

La hija de Olaia Ruiz nació justo antes del confinamiento en 2020. “El primer mes no pudo salir, fue muy duro pero lo supimos llevar”, ha contado. Ella y su amiga Beatriz, que le ha acompañado en el momento, no recibieron el pañuelico cuando eran pequeñas, al igual que Miriam Sesma e Iranzu Sálaba, porque entonces no se hacía. Todas coinciden en que disfrutarán de las fiestas al máximo con sus familias y sobre todo de la música. “Les llevaremos a las charangas, les encanta bailar”, ha contado Sálaba.

Minutos antes del cohete ha tenido lugar el concurso de pancartas, al que se han presentado dos grupos. Iker Valencia y sus amigos, de 10 años, se esforzaron en su dibujo e incluso recibieron clases para conseguir impresionar al pueblo. Por otra parte, la cuadrilla de Carla Pascual, ‘El Puntazo’, ha presentado otro cartel en el que han querido recordar “todo lo que ha pasado durante estos años”, han explicado las jóvenes de 12, 13 y 14 años.

Precisamente, la mascota de las fiestas de este año, creada por Aritz Mangado, es una representación animada del coronavirus y será quemada después del pobre de mí.