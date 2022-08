Dos corneados en el encierro del lunes por la tarde en Lodosa

Lodosa dejó un parte médico con dos heridos por cornada. Según estaba programado, los toros de la ganadería local de El Pincha realizaron varias pasadas por el recorrido partiendo del coso taurino. Fue ya en la vuelta cuando realmente sembraron el peligro, como recordaba ayer el director de lidia Miguel Ventosa, banderillero vizcaíno de 47 años más conocido como 'Venturita' que sufrió una cornada en la pierna derecha de 20 centímetros. El encierro del lunes a las ocho y media de la tarde endejó un parte médico con dos heridos por cornada. Según estaba programado, los toros de la ganadería local de El Pincha realizaron varias pasadas por el recorrido partiendo del coso taurino. Fue ya en la vuelta cuando realmente sembraron el peligro, como recordaba ayer el director de, banderillero vizcaíno de 47 años más conocido como 'Venturita' que sufrió una cornada en la pierna derecha de 20 centímetros.

“En el primer recorrido me dijeron que había un toro negro que se estaba fijando mucho en la gente”, explicaba desde su cama en el hospital de Logroño. “Fui a mitad del encierro para evitar que se quedara algún toro, ya que al estar cansados empiezan a mirar y embestir”, apuntó. Desde esa ubicación vio cómo pasaron cinco de los seis ejemplares. Faltaba un “colorado” que “lo llevaban bien los dobladores” y Ventosa fue detrás de este hacia la plaza.

En este último trayecto, uno de los ejemplares negros de la manada corneó al primer corredor y se descolgó del grupo juntándose en la última curva con su hermano colorado y los bueyes. “El colorado entró al ruedo y el negro se quedó fuera. Yo me metí en un burladero y le llamé para que accediera al coso”, explicaba. La res pasó al callejón y, finalmente, pisó el albero, aunque no por completo. “Al pisar la arena, los porteros intentaron cerrar antes de tiempo y el toro no había entrado suficiente”, comentaba explicando que el animal vio que se movían las puertas y se giró embistiendo contra ellas consiguiendo meterse detrás de una y darle a un portero. “Yo fui a quitárselo, le cité cara a la arena con tan mala suerte de que el otro toro aún no había entrado en corrales y me pilló de lleno”, lamentaba.

El banderillero no sabe si la cornada en la pierna se produjo en el suelo o en el aire. “Me avisaron que saltaría la valla y fui como pude porque me fallaba la pierna. Me arrastré y salté”, añadía. Tras esto, en la ambulancia le hicieron un torniquete y una primera cura durante el traslado a Logroño, donde fue operado por la noche. Venturita, que lleva de banderillero 26 años, sufrió su primera cornada en Tudela en agosto del año pasado en una corrida junto al maestro Imanol Sánchez. Este finde semana le tocaba la feria de Estella y tenía varias fechas a lo largo del verano. “De la última me recuperé en 19 días, de esta espero en 15”, concluye. Ventosa ya se recupera de una cornada que no pilló ningún “vaso importante”.