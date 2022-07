Salud mantiene el plan del hospital y lo ve compatible con su debate

ampliación de Urgencias y una nueva UCI en el Estella, cuya paralización habían solicitado la mayoría de las jefaturas asistenciales del centro comarcal. En concreto, así lo habían trasladado ocho de las diez existentes. El departa mento de Salud del Gobierno de Navarra seguirá adelante con la licitación del proyecto para la reforma yy una nueva UCI en el Hospital García Orcoyen de, cuya paralización habían solicitado la mayoría de las jefaturas asistenciales del centro comarcal. En concreto, así lo habían trasladado ocho de las diez existentes.

Santos Induráin lo indicó así el jueves en el pleno del La consejeralo indicó así el jueves en el pleno del Parlamento de Navarra en respuesta a la pregunta formulada por el parlamentario de Bildu Txomin Domínguez. Defendió seguir adelante ya que se trata de un proceso largo en el que “conviene no retrasar ninguna fase en un contexto complejo para las obras”. La idea -siguió- es contar en el presupuesto de 2023 con una partida para su ejecución, lo que “no es incompatible con debatir con los servicios afectados”.

Lo afirmaba así tras preguntarle el parlamentario de Bildu si se iba a tener en cuenta esa solicitud y a reconducir la actual situación. Recordó que durante la tramitación de los Presupuestos de Navarra 2022 se aprobó una enmienda a propuesta de su grupo para acometer la ampliación de Urgencias en el García Orcoyen, por considerar que el espacio existente se había quedado pequeño y obsoleto.

Añadió que, sin embargo, el proyecto presentado por la gerencia del área de Salud de Estella no reúne las condiciones consideradas adecuadas por esa mayoría de jefaturas. “Creen que el proyecto no se adecua a las necesidades venideras del área y que esos planes de futuro deberían contar con el consenso y participación de la plantilla”, subrayó. Los profesionales habían trasladado a Salud su preocupación por considerar que no se respondía con esta obra a los desafíos asistenciales del hospital en el presente y en el futuro con criterios de calidad óptima.

La consejera repasó las últimas mejoras llevadas a cabo a lo largo de estos años en el hospital de Estella, en concreto el nuevo centro de salud mental, la Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria y “también en este momento “otras actuaciones para proporcionar un mayor grado de confort a los pacientes”. Se refirió al plan director encargado como un “documento técnico y orientativo” en el marco del que se confirmó “una necesidad evidente como es la de mejoras en el área de Urgencias y de partos” y reiteró la apuesta del departamento por el área de Estella. En cuanto a la licitación que se pedía paralizar, detalló que el plazo para presentar ofertas a la redacción del proyecto concluyó el miércoles con cuatro empresas que optan a ello.