Los vecinos de Lerín salen a la calle para defender su servicio médico

Los 'papelicos' se guardan por si acaso. Con esa intención terminaba el miércoles la concentración convocada por el Ayuntamiento de Lerín en defensa del servicio médico del pueblo y respaldada por un buen número de sus vecinos. A ello emplazó la alcaldesa, Consuelo Ochoa, cuando acabó y ese fue el compromiso compartido después por los asistentes. Llevarse a casa los carteles y textos que expresaron su reivindicaciones y conservarlos porque saldrán de nuevo a la calle si no llega la solución prometida.

Consuelo Ochoa se la trasladaba a los congregados a las 12 del mediodía junto a la casa consistorial. Al lado, se encuentra el consultorio que el pasado martes perdió al profesional hasta ahora al frente de este punto de atención unipersonal, uno de los cuatro de la zona básica de Allo. La marcha de este facultativo que se incorpora a su plaza en La Rioja ha dejado vacante el servicio en un municipio de casi 1.800 habitantes, con algo más de 1.400 tarjetas y otras 270 pediátricas.

La alcaldesa explicó que, tras trasladar el problema a los responsables de Salud, le han asegurado que a partir del 4 de julio habrá un médico con plaza en Lerín. “Nos lo han garantizado porque así lo hemos pedido como un servicio esencial para esta población. Mientras tanto, van a hacer el parcheo que llevaban haciendo hasta ahora”. Hasta ese día, siguió, acudirán compañeros del resto de la zona básica que componen también Allo, Arróniz y Dicastillo. Una situación que no es buena -dijo- para esos profesionales y ocasiona un deterioro importantísimo para la población. “Vamos a estar dos semanas con una atención precaria pero no vamos a consentir que vaya más allá”.

QUE SE ATIENDA A LOS PUEBLOS

Consuelo Ochoa aseguró que desde Salud se les había transmitido tranquilidad. “Pero no la tenemos.Estamos demandando que tengamos una Atención Primaria de continuidad y de calidad. Dos cosas que no pueden darse si no cuidan a los sanitarios que vienen al pueblo”. E indicó que Lerín reivindica y luchará por el mismo médico diario. “Si cada día nos atiende una persona el servicio es deficitario”, sostuvo.

Con una gran afluencia de nuevos vecinos de otros países y un 36% de la población mayor de 68 años, pidió sanidad pública para todo el pueblo. “Queremos respuestas de inmediato y soluciones. Pedimos al Gobierno de Navarra que valore a sus profesionales mejorando sus condiciones laborales y aumente el presupuesto de Atención Primaria, pero sobre todo que atienda las necesidades de los pueblos”. Habló de hacer frente a la despoblación y de la importancia de los servicios para lograrlo. “Estamos aguantando. No podemos ir todos a vivir a Pamplona, no queremos. Queremos quedarnos a vivir en nuestros pueblos”.

La concentración terminó con un aplauso pero se siguió hablando de salud. El tema dominó las conversaciones de los vecinos que habían acudido. Personas de todas las edades, comerciantes que cerraron para acercarse, escolares y los mayores de la residencia de ancianos. Las hermanas lerinesas Vitori e Isabel Martínez San Juan compartían la necesidad de que el médico sea fijo, el de familia de toda la vida. “Es la manera de que te conozcan y aquí el tema preocupa mucho. Hay poca gente joven y muchos vecinos de 70 en adelante”.

Lo hacían también Eugenio Irigoyen Lacabe y José Mª Labat Maestu, que habían acudido a la convocatoria del Ayuntamiento para “luchar por algo importante para el pueblo”. Un servicio continuo y que no cambie de día en día. Con confianza en que la solución prometida llegue el 4 de julio pero con sus ‘papelicos’ en el bolsillo se fueron para sus casas.