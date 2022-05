El paseo de la Inmaculada de Estella se consolida con un carril pero sin plazas para aparcar

paseo de la Inmaculada seguirá como vía de un único carril consolidando así la fórmula puesta a prueba en la pandemia pero dejará de tener plazas para aparcar. Las 20 con que cuenta actualmente -una herencia de la antigua zona azul incluida ahora en la denominada ZEL- desaparecen en una propuesta que estudia el Ayuntamiento de se mantendrán las de carga y descarga, además de un puñado para vehículos reservados tanto de Correos como del centro de salud. Elconsolidando así la fórmula puesta a prueba en la pandemia pero. Las 20 con que cuenta actualmente -una herencia de la antigua zona azul incluida ahora en la denominada ZEL- desaparecen en una propuesta que estudia el Ayuntamiento de Estella . Solo, además de un puñado para vehículos reservados tanto de Correos como del centro de salud.

La supresión de esta línea de estacionamientos que permite dejar el coche gratis durante 90 minutos constituye uno de los cambios principales contemplados en la propuesta presentada el lunes en la comisión de Planificación Urbana y Proyectos Estratégicos. Se enmarca en un estudio encargado por el Ayuntamiento a la consultoría SUMA para “promover la movilidad no motorizada” en la ciudad, en referencia a peatones y bicis, para las que se plantea también un carril propio.

Junto con el Ensanche, el paseo conocido popularmente como el Andén constituye una de las claves de la actuación por la presencia de servicios administrativos, comerciales, educativos y sanitarios. “Después de este tiempo con un solo carril se ha comprobado que no ha creado afecciones al tráfico y que se puede prescindir de él para los vehículos. Se plantea ahora una nueva acción de urbanismo tácito que, en un momento dado, pueda ser reversible o ampliable”, argumenta el alcalde y presidente de Urbanismo, Koldo Leoz. Se pretende ahora un modelo no basado como en el de estos dos años en las jardineras de quita y pon sino dando un paso más con otros elementos de mobiliario urbano como bancos, recurriendo al pintado de distintos colores para delimitar espacios y al recrecimiento de aceras.

ALGO MÁS DE 200.000 €

La idea -expone- es que, si no funciona, pueda darse marcha atrás. Y, si lo hace, no se cierra la puerta a una intervención más definitiva como la que ha peatonalizado toda la calle San Andrés apostando por aceras más anchas a lo largo de todo el recorrido. “Buscamos, además de estas ganancias para el peatón, que la Inmaculada se utilice cuando haya que pararse allí para hacer algo, pero que no se emplee para no pasar por la travesía”.

Para la intervención en la Inmaculada se estima un presupuesto algo superior a los 200.000 €, una partida a la que el equipo de gobierno deberá dotar de fondos una vez cerrado el documento. ¿Qué más acciones plantea? Dos de especial relevancia. El ensanchamiento de la acera junto al colegio de Santa Ana, con amplitud suficiente para colocar bancos y la creación a solo unos metros de un paso de cebra. Y, para los ciclistas, también su espacio pero con un concepto diferente en cada lado del paseo.

El trazado del carril bici se contempla solo para el sentido contrario al de la circulación, es decir junto a la acera del centro de salud, Santa Ana o el propio consistorio. Los ciclistas que vayan por el otro lado avanzarán junto a los coches, pero sin un trazado delimitado para ellos. El alcalde considera que es una fórmula utilizada en muchos otros sitios y posible al reducirse el número de coches aparcados y aminorarse la velocidad.