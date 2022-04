Vecinos de Estella más que hartos de pises caninos

San Miguel como en el monumental que se extiende en torno a la iglesia de San Pedro, hay vecinos que dicen basta a los orines que manchan sus fachadas y portales, encarteladas con textos que recuerdan a sus propietarios sus obligaciones con las mascotas. Lo mismo es extensivo a las deposiciones que quedan sin recoger. De forma espontánea, una expresión de protesta y hartazgo se repite estos días en los barrios de Estella . Tanto en el decomo en el monumental que se extiende en torno a lahay vecinos que dicen basta a los orines que manchan sus fachadas y portales, encarteladas con textos que recuerdan a sus propietarios sus obligaciones con las mascotas. Lo mismo es extensivo a las deposiciones que quedan sin recoger.

El escrito que más se repite, visible cuando se recorre la calle la Rúa, reproduce textualmente la ordenanza municipal sobre la tenencia de animales en Estella. En concreto, el artículo número 21. Subrayado y muy claro al respecto cuando indica que será responsabilidad de “las personas que circulan con perros el impedir que estos hagan sus deposiciones y orines sobre aceras, calzadas, zonas verdes o ajardinadas y en los demás elementos de la vía pública o privada de uso público, excepto en aquellos lugares que el Ayuntamiento determine expresamente”. Y sigue la ordenanza recordando al dueño su obligación “de recoger, retirar y eliminar envueltas las deyecciones producidas”, además de dejar limpia la zona.

EN EL TABLÓN MUNICIPAL

No son los únicos. En otras zonas, se repiten carteles similares. “Por favor, no dejes a tu perro que haga sus cosas en mi casa, que lo haga en la tuya”, figuran entre los ejemplos. Vecinos de estas calles hablan de una situación que se repite en toda la ciudad y de las dificultad de limpiar luego las fachadas o accesos a sus viviendas cuando quedan impregnados por los pises caninos. No tienen -explica uno de estos residentes- nada en contra de los animales, pero sí creen que deben exigirse a los dueños ser responsables con sus obligaciones ciudadanas cuando salen con ellos.

El cartel con el artículo de la ordenanza ha llegado al mismo Ayuntamiento y cuelga también del tablón municipal, hasta donde ha llegado igualmente por esta iniciativa de ciudadanos particulares. Desde Policía Municipal, se reconocía este martes la dificultad para localizar a los infractores cuando se dan este tipo de situaciones con las mascotas. Sí se sanciona -indica el jefe de Policía, Patxi Martínez de Goñi- cuando se lleva a los perros sueltos, tal y como reflejan los partes de actuaciones semanales. Pero, en cuanto a orines y heces, si no se topa con este tipo de comportamiento en el momento, resulta prácticamente imposible hacerlo después. El civismo de los dueños y la colaboración ciudadana son -subraya- las herramientas para intentar hacer frente a este problema.