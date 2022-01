La conexión Navarrería-Puy se reordena para crear el centro de día

La zona central del Casco Viejo de Estella puede experimentar una importante transformación ligada a un proyecto dotacional con el centro de día como principal objetivo. No es el único, porque entre los planes del Ayuntamiento se apunta al mismo tiempo a la creación de espacios polivalentes para distintos colectivos y a apartamentos asistidos. Su desarrollo dependerá de que se logre financiarlo -con los fondos europeos para la reconstrucción en el horizonte- pero el primer paso está ya dado. Hace falta primero una modificación urbanística para reordenar la conexión entre las calles Navarrería y el Puy, colindante con Tecendería, porque en ella se localizan los solares donde se quieren plantear los nuevos servicios.

Redefinirlos generará suelo para dos espacios diferenciados que convivirán donde hoy solo existen solares abandonados. Uno de ellos -denominado como bloque norte- agrupará el suelo propiedad municipal donde se alzarán los equipamientos públicos previstos. El otro -bloque sur, de mayor superficie- queda en manos de varios propietarios particulares de forma que en el futuro pueda llegarse a un acuerdo para que un promotor edifique viviendas. Entre los dos tipos de uso, se abrirá una calle de cuatro metros de anchura.

LA UNIÓN ACTUAL DE DOS CALLES

Como paso previo a aprobar esa modificación urbanística y conforme a los que deben seguirse en este tipo de tramitaciones, el Ayuntamiento de Estella ha abierto un proceso de participación ciudadana sobre el que se informará el próximo lunes a las siete de la tarde en el salón de plenos. El arquitecto redactor de la propuesta, Luis Turiel, dará a conocer entonces los detalle sobre la reorganización prevista en la zona.

El Ayuntamiento de Estella justifica la modificación en la necesidad de regenerar este entorno del Casco Viejo. Para ello, plantea la redefinición de su trazado viario con una ordenación de las edificaciones que permita una nueva conexión de la calle del Puy con Navarrería, unidas hoy únicamente por construcciones en planta baja según lo contemplado por el Pepri. “Con la propuesta, se pretende también dar viabilidad a la ejecución de los solares con edificaciones demolidas, además de generar suelo dotacional para el futuro”, subraya.

El documento previo que se explicará el lunes establece tres alternativas para reordenar ese conjunto de solares. La elegida redistribuye las edificabilidades previstas en los dos bloques indicados. El situado al norte,con 275 m2 de suelo, tendrá una superficie construida de 1.118 m2 de la que el Ayuntamiento podrá disponer en su totalidad con edificaciones que permitirán un baja más tres alturas. Frente a ella, el bloque sur destinado a la promoción privada, cuenta con 537 m2 de suelo y 2.267 m2 para construir vivienda libre. En este caso, se permite una altura más de forma que las futuras viviendas cuenten también con ático. Es esta propuesta, avalada por el equipo de gobierno municipal, la que saldrá adelante y en la que se basará la modificación.

CLAVES

​

​1. La explicación de la propuesta. La reunión se ha convocado el lunes 24 de enero a las siete de la tarde en la casa consistorial. Por cuestiones de aforo, los interesados en asistir tienen que enviar un email a webestella@estella-lizarra.com. Como conclusión de esa sesión informativa, se abrirá un plazo de 20 días para que los interesados puedan presentar sus aportaciones antes de seguir adelante con la modificación.



2. El suelo del Ayuntamiento. La concentración de todos sus aprovechamientos en un mismo bloque constituye una de las claves de la propuesta. Para hacerlo, el bloque norte acoge los derechos urbanísticos procedentes de las parcelas municipales y la correspondiente cesión del 10% de toda la unidad. Defiende que los dos usos, el de equipamientos públicos y el residencial, resultan compatibles en este eje.



3. El interés público. No es el único en la ciudad, pero esa conexión entre Navarrería y el Puy queda hoy por concluir. A la necesidad de completarla, se une en el documento redactado la justificación del interés público de la actuación. En cuanto a las infraestructuras de redes de abastecimiento y energía eléctrica considera que no existen problemas porque ya existen en el ámbito de la actuación, con lo que no repercutirá en su viabilidad económica.