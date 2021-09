San Jerónimo celebra los cien años de José Lezáun

San Jerónimo de Estella estuvo este jueves de celebración. Uno de sus residentes, José Lezáun, cumplía cien años y fue homenajeado por el equipo del centro y sus familiares. Natural de Grocin (valle de Yerri), lleva 11 años en la residencia y hace unos meses fue protagonista de un emotivo vídeo publicado en el canal de YouTube en el que recogía flores del jardín para llevárselas a su esposa, ya fallecida. “Son muchos ¿verdad? Cualquiera no los cumple. Yo todavía me siento bien, lo único que al andar me adelantan todos. Cien años, y todavía sigo, ¿hasta cuándo? No lo sé” afirma. La concejala de Derechos Sociales de Estella, Magdalena Hernández, le entregó un ramo de flores y un sobrino una placa conmemorativa.

La celebración, según explican desde San Jerónimo, coincidió con la dministración de la tercera dosis de la vacuna a los usuarios. “Ha cambiado mucho la vida de entonces a la de ahora. Aún así me he defendido. Nos dieron dos vacunas ¿no? Ahora es la tercera”, comenta el centenario. Su cumpleaños -destaca la residencia- supone un cierre definitivo al episodio de covid que sufrió el pasado verano con 25 mayores infectados, 2 fallecidos y 11 trabajadoras positivas.