Fiestas Estella no autorizará ningún acto desde el 29 de julio al 9 de agosto No habrá programación cultural en esas fechas y el Ayuntamiento no cederá ningún material ni permitirá ocupar suelo









montxo a.g. María Puy Amo 29 de julio y el 9 de agosto. Una resolución de alcaldía suspende todo el calendario tanto durante la semana en la que se hubieran celebrado las fiestas patronales -desde el día 30, Viernes de Gigantes, hasta el 5 de agosto- como la víspera y a lo largo de las jornadas siguientes, hasta pasado el fin de semana. El Ayuntamiento no cederá ninguno de sus materiales ni tampoco aportará sus recursos humanos para actividad alguna e incluye en esta decisión el uso de suelo público. Ningún tipo de actos -incluidos los de la agenda cultural que sí se suceden el resto del verano- tendrán cabida en Estella entre el. La semana pasada, tras reunirse con los colectivos vinculados a las fiestas, el Ayuntamiento comunicó de forma oficial su suspensión. Ha seguido después una resolución que pretende evitar concentraciones de gente y cualquier relación con unas fechas especiales. El alcalde, Koldo Leoz, explicó ayer que se había recibido para esos días alguna solicitud de comida y conciertos cuya celebración no se va a permitir. "La programación de todo el verano recoge actividades durante prácticamente todos los fines de semana menos esos días", indicó. BARRACAS SÍ, PERO DESDE EL 9 Lo decidido sobre la instalación de suelo público tiene una consecuencia directa en el calendario que la Asociación de Industriales Feriantes de Navarra barajaba para Estella. Tras descartarse su primera propuesta para finales de julio, plantearon como alternativa empezar a montar el 5 de agosto y permanecer en la ciudad hasta el 16. Unas fechas pendientes de concretarse en estos momentos que, tras la resolución, deben desplazarse para comenzar a partir del 9. Si los feriantes vienen finalmente, será en un recinto con diferencias respecto a años anteriores. Leoz subraya que podrán disponer de todo el aparcamiento grande -el emplazamiento tradicional del entorno de la estación de autobuses- dejando fuera en esta ocasión el más pequeño frente a Santa Clara. Hay también otros cambios porque el parque de Los Llanos no podrá utilizarse esta vez para estacionar las caravanas y otras estructuras que sirven como viviendas a los feriantes. "Hemos planteado dos opciones en ese aparcamiento, pero siempre dentro de la zona asfaltada. Utilizar toda la superficie para barracas o incluir también las viviendas", apunta. En caso de que se opte por instalar solo las atracciones, para el resto de sus equipamientos se piensa en Merkatondoa, en el entorno de la escuela taller. A expensas de conocer las fechas finales del recinto ferial, la mirada al calendario deja claro ese parón de once días. La agenda cultural del verano tiene programación hasta el 28 de julio, miércoles. Nada desde ese momento hasta otro miércoles, el 11 de agosto, cuando se proyectará la película Especiales, dentro de la cartelera de cine al aire libre que tiene como escenario los jardines del antiguo convento de San Benito. LA PROPUESTA DE LOS FERIANTES Aunque la última resolución cambia su previsión de llegar el día 5 como creían iban a poder hacer y deja en el aire qué ocurrirá finalmente, los feriantes de Navarra quieren estar este verano presentes en Estella, un destino del que están ausentes desde las fiestas patronales de 2019. Después de intentos anteriores -el último de ellos en mayo coincidiendo con la Virgen del Puy- esperan poder hacerlo ahora. Según explican, la propuesta que han hecho llegar al Ayuntamiento contempla unas 20 atracciones, por debajo de las alrededor de 26 que eran habituales porque se cuenta con menos espacio para instalarlas. Tampoco el horario abarcará toda la jornada, como ocurría en los días festivos. La idea es poner en marcha el recinto en torno a las cinco de la tarde y prolongar la actividad hasta las 11 de la noche. La excepción, los fines de semana con un par de horas de apertura por la mañana. Sin posibilidad de colocar las viviendas móviles de esos días donde montan sus barracas, se instalarán sobre todo feriantes navarros que regresarán a sus domicilios para pernoctar al término de cada jornada.

