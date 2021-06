La reserva se generaliza en las zonas naturales de baño de Tierra Estella

Actualizada 10/06/2021 a las 06:00

Con diferencias entre ellas porque en unos casos se regulan los aparcamientos de pago y en otro únicamente las parcelas delimitadas en la orilla para mantener la distancia de seguridad, las reservas previas se extienden este verano a las tres principales zonas de baño natural de Tierra Estella. En el pantano de Alloz y en dos enclaves del río Urederra -el de Artavia(valle de Allín) y la playa fluvial de Zudaire (Améscoa)- el sistema funcionará a través de la asociación Red Explora Navarra, la entidad pública impulsada por entidades locales y gestores de espacios naturales de la Comunidad foral.

Entre sus opciones, la reserva online por la que ya se optó en el pantano de Alloz el verano pasado. El concejo de Artavia la incorpora a partir del 11 de junio y en Zudaire entrará en servicio dentro de unos días, hacia el ecuador de este mismo mes. Los criterios de regulación varían, pero la aplicación web será la misma y se podrá reservar en los tres casos a través de reservas.redexploranavarra.es. Los tres espacios forman parte, junto al manantial del Agua Salada de Estella, de la relación de enclaves del territorio foral que ven cada año controlada la calidad de sus cauces por el Instituto Navarro de Salud Pública y el Servicio del Agua.



ARTAVIA SOLO CON LA AUTORIZACIÓN PREVIA

Después de verse en la temporada de 2020 obligados a cerrar el aparcamiento de acceso a su zona de baño por la avalancha de visitantes, el concejo de Artavia ve en el sistema previo de reservas la mejor manera de evitar que se repita. Su presidente, Fernando Lasa, explica que la medida que entra en vigor para este fin de semana va a permitir una mejor gestión de este espacio y, principalmente, del uso del aparcamiento que le da acceso.

Las temperaturas veraniegas de este inicio de semana han llevado ya hasta este lugar a los primeros bañistas que han disfrutado de los primeros chapuzones. Seguirán haciéndolo, pero cuando acudan con su vehículo deberán garantizar antes que cuentan con un estacionamiento asegurado y, de este modo, evitar aparcar en puntos no permitidos. Como el propio núcleo urbano, donde la circulación de vehículos y el estacionamiento durante la época estival están restringidos y regulados por ordenanza. Hay sitio para 50 coches que pagan 4 euros por ocupar una plaza y para 20 caravanas o furgonetas, que abonan una tarifa de 8 euros.

Quienes lleguen con sus vehículos desde mañana deberán realizar el pago y la obtención de la entrada correspondiente para el parking a través de la página web de Red Explora en el apartado correspondiente a reservas. El concejo comunica que la entrada al estacionamiento de acceso a la zona de baño solo se permitirá presentando la autorización obtenida previamente vía internet.

Su presidente indica que este año se contará con dos personas contratadas para el área fluvial, una por el propio concejo y otra por el ayuntamiento del valle. “Nuestra intención es colocar cuando podamos carteles explicativos por el pueblo para facilitar las cosas, pero al contar con más personal van a poder también dar esa información al que venga”, argumenta.

ALLOZ PETICIÓN ANTE ESTE FIN DE SEMANA

Con 280 plazas en la bahía de Lerate y 230 en Úgar, los ayuntamientos de Guesálaz y Yerri confiaron ya en Red Explora para controlar la afluencia en la campaña de 2020, ligada a la pandemia, a sus restricciones y al hecho de que con piscinas del entorno cerradas el pantano de Alloz fuera más que nunca un reclamo. La experiencia se repite este año y ambos valles han hecho un llamamiento ante la previsión de elevadas temperaturas del fin de semana.

Destacan que, además de evitar masificaciones, facilita a los visitantes planificar su día en el embalse evitando llegar a destino sin tener un lugar autorizado para dejar el coche. También en este caso la vía on line está ya disponible.



ZUDAIRE DEL TELÉFONO AL PROCESO ONLINE

Con diferencias porque en este caso no hay aparcamiento para regular a un lugar a orillas del Urederra al que se accede a pie y de forma gratuita. La piscina fluvial de Zudaire, el “resultado de un remanso originado por una represa en el lecho del Urederra”, debe sus aguas al macizo kárstico del parque natural de Urbasa-Andía y este año se incorpora a esa central de reservas que se implanta a través de Red Explora.

Estíbaliz Erdozia, alcaldesa de Améscoa Baja, señala que el año pasado se funcionó vía telefónica llamando al ayuntamiento y, tras un buen resultado, se incorpora ahora a esa aplicación web que podrá ya utilizarse en unos días. La regulación no afecta al propio río cuando se acude solo a bañarse. Tampoco a los estacionamientos porque hasta allí se llega andando. Pero sí a las parcelas delimitadas en la orilla. La idea -añade- no es prohibir sino ordenar el espacio para que no se masifique y se mantengan las distancias de seguridad entre los usuarios. Hacerlo por teléfono permitía el año pasado reservar solo de lunes a viernes. Derivarlas al sistema a de Red Explora abre la posibilidad de dar el paso on line en cualquier momento y desde cualquier dispositivo.