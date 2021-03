Amimet extenderá a Estella el taller textil que tiene en Tudela

Actualizada 10/03/2021 a las 06:00

El vivero de empresas que el Ayuntamiento de Estella tiene en las instalaciones del centro tecnológico ha cambiado sus reglas de uso para dar cabida por primera vez a una actividad diferente a la de su filosofía inicial. A uno de los talleres pesados que permanecen vacíos en su planta baja llegará en los próximos meses Amimet, una entidad de iniciativa social que se gestó en Tudela en 1979 y ha centrado desde entonces en la Ribera una actividad dirigida a la inclusión de personas con discapacidad.

La entidad plantea ahora extender a Estella su proyecto textil y su experiencia en su centro especial de empleo con el vivero como escenario. Y hacerlo en dos frentes distintos. Primero, con formación en costura para personas con discapacidad de Estella y comarca. Si funciona, el paso siguiente será el del empleo y consistirá en crear un pequeño taller con una producción ligada por un lado al covid -por ejemplo, con batas de uso hospitalario- pero que dé respuesta también a otras demandas de las empresas.

No es la única consulta realizada en este sentido al Ayuntamiento de Estella, pero sí la que ya ha dado lugar a una propuesta firme que se pondrá en marcha a lo largo de 2021. Darle salida ha exigido primero la modificación del reglamento de uso que el pleno municipal aprobó en su sesión del pasado jueves. El acuerdo permite la cesión gratuita de espacios del vivero a favor de entidades sin ánimo de lucro para la puesta en marcha de proyectos dirigidos a personas o colectivos con algún grado de discapacidad o en riesgo de exclusión. La idea es, no obstante, estimar estas peticiones de forma “excepcional y limitada a fin de no poner en riesgo el cumplimiento de los objetivos del vivero de empresas2. El edil de Desarrollo Económico, Pablo Ezcurra, explica que se cede en estas condiciones, sin contrasprestación por el alquiler, durante un tiempo para dar margen a la puesta en funcionamiento de la producción.

Aunque el acuerdo de cesión gratuita salió adelante por unanimidad, la edil Cristina Pérez, de Navarra Suma, sí lamentó no haber tenido oportunidad de debatir el tema con el equipo de gobierno dado que se llevó a comisión solo tres días antes del pleno. “Hemos votado a favor porque todo lo que ayude a traer y establecer empresas es bueno, pero nos hubiera gustado haber hecho aportaciones porque supone una modificacon importante que afecta a la naturaleza y origen del centro tecnológico”. Apostó, en concreto, por incluir una limitación de tiempo para estas gratuidades y vincularlas al compromiso de que un porcentaje del empleo creado sea de Estella.

Casi la mitad de los distintos locales disponibles se han quedado sin uso

El vivero de empresas no pasa por su mejor momento, especialmente desde que a lo largo de la primavera y el verano de 2020 el Ayuntamiento rescindiera los contratos de alquiler a petición de las empresas Lan Printech y Alfa y Omega. Actualmente dos de los cuatro talleres pesados no tienen uso. Teniendo en cuenta que en uno de ellos se desarrolla una actividad promovida por Mikel Soravilla y en el otro lo hará en los próximos meses la de la organización Amimet, la mitad de estos espacios de mayor tamaño de la planta baja seguirán vacíos. La ocupación de los talleres ligeros mejorar algo las cifras porque se mantiene en cuatro de los siete existentes. El Ayuntamiento de Estella plantea, no obstante, ampliar las instalaciones disponibles con la construcción de un nuevo edificio de una única planta que albergará cinco talleres pesados por considerar que son los de mayor demanda. Las obras se licitarán con una inversión de 330.000 euros a lo largo de la próxima primavera.