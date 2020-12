Estella, sin dinero para la variante norte y con 80.000€ para el vivero

Actualizada 16/12/2020 a las 06:00

El debate de las enmiendas parciales que los diferentes grupos parlamentarios han presentado a los presupuestos de Navarra para 2021 deja en la merindad importantes partidas para sufragar proyectos en algunos de los municipios de mayor tamaño al sur de la comarca a diferencia de lo que ocurre en su capital, menos beneficiada y con las enmiendas pasando prácticamente de largo. Estella se quedó ayer sin dinero para un vial al norte de su casco urbano, con lo que el eterno proyecto con el que se quiere descongestionar la travesía entre puentes seguirá esperando después de que no prosperase la propuesta de 1,6 millones presentada por Navarra Suma para su ejecución. Sí salió en solitario adelante, por valor de 80.000 €, la enmienda defendida por Geroa Bai para la ampliación del vivero de empresas.

Es Viana, con un total de 240.000 € repartidos en tres proyectos diferentes, la localidad que mayor cuantía recibirá vía enmiendas. Otros municipios también con alcaldías socialistas -Mendavia, Sesma, Allo, Andosilla y Cárcar- contarán con importantes partidas para proyectos de diferentes áreas. Un total de 15 ayuntamientos se han visto beneficiados con esta misma batería de acuerdos. Su destino, reformas en centros educativos, piscinas, pavimentación de calles, residencia de ancianos o dotaciones culturales.

MÁS ESPACIO EN EL VIVERO | PASO HACIA LA LICITACIÓN

Pablo Ezcurra, concejal de Desarrollo Económico y Empresarial del Ayuntamiento de Estella, indicó ayer que la enmienda parlamentaria de 80.000 € presentada por su grupo, Geroa Bai, se destinará a financiar la construcción de un nuevo edificio anexo al actual del vivero de empresas. Se alzará, en concreto, en una parcela que se encuentra situada entre el centro tecnológico y la planta de Kersia.

La cantidad allana el camino hacia la próxima licitación del proyecto por un importe de 330.000 €. “El Ayuntamiento dispone ya de 200.000 € a través de su propio presupuesto ordinario de 2021. Mediante enmiendas nuestras, conseguimos 50.000 € en los presupuestos de Navarra de 2020 que se suman a los 80.000 € que han sido aprobados ahora”, subrayaba el edil. Con estas cifras, la ampliación del vivero resultará finalmente posible con 200.000 € de aportación municipal y la suma de los 130.000 € resultante de las enmiendas de los dos presupuestos forales sucesivos.

VIAL AL NORTE DE ESTELLA | CERO FINANCIACIÓN

La enmienda que defendió ayer Navarra Suma rechazada por el resto de grupos parlamentarios planteaba 1,6 millones con los que financiar en su totalidad el proyecto de vial o variante al norte de Estella tal y como se había planteado desde la oficina técnica de Urbanismo municipal. Un trazado con la actual rotonda de Renolit como punto de partida para salvar los tramos más estrechos del barrio de Lizarra y dar fluidez a la circulación. El objetivo, aligerar de vehículos el centro urbano con una solución técnica más sencilla descartado el túnel que sí planteaba el proyecto original de bulevar, inviable hoy por su alto coste y dimensiones.

Marta Ruiz de Alda, ex edil de Urbanismo, justificaba la enmienda en la necesidad de actuar primero sobre la calle Lizarra si se quiere replantear el paseo de la Inmaculada para una posible peatonalización, como se ha puesto sobre la mesa en el seno del equipo de gobierno. Su grupo -explicaba- apostó por buscar esa financiación dentro de los presupuestos de Navarra pero no de forma conjunta con todos los grupos municipales de Estella, en la línea de lo planteado el pasado octubre por el alcalde, Koldo Leoz. “Entendimos que no podíamos, después de una moción de censura, ir a hacernos esa foto con el equipo de gobierno. Que vayan ellos, que es a los que les toca empezar a actuar y sacarlo adelante vayamos o no vayamos nosotros”.

Gonzalo Fuentes, portavoz de Navarra Suma, lamentaba, una vez conocido el resultado de la votación, que se continúe en la misma línea de los últimos años. “El año pasado tampoco incorporaron enmiendas y es una auténtica lástima. Pero también pone de manifiesto la incapacidad de Bildu y Geroa para sacar cosas positivas por Estella. No se entiende que estando en el Gobierno de Navarra y en el Ayuntamiento no sean capaces de aportar nada. Ni lo han trabajado ni les importa y el resultado es este”.

Lo que sí se financia



1 Mendavia. Aumento de gastos por importe de 165.000 € para una nueva partida destinada a la renovación de las piscinas municipales. Presentada por PSN y aprobada por unanimidad.



2 Viana. Se aprueban 160.000 € para la adecuación de la calle Navarro Villoslada al objeto de “solucionar los problemas existentes en la red de pluviales, la canalización de las redes, aéreas o la pavimentación”. Presentada por PSN y Geroa Bai y acordada por unanimidad. Una segunda enmienda otorga 50.000 € para adecuar la biblioteca y archivo. Y una tercera, por 30.000 €, a instancias del PSN en la alcaldía como la anterior, conceder 30.000 € para la adecuación del centro cívico y ludoteca.



3 Andosilla. 150.000 € para un almacén municipal. De nuevo presentada por el grupo socialista y aprobada por unanimidad.



4 Lodosa. Enmienda por otros 150.000 € destinada a mejoras en el edificio municipal sede de la residencia para mayores de Lodosa, construido en 1984. Se plantea la “adecuación y renovación de los baños, mejoras en accesibilidad, e implementación de los sistemas de medidas de seguridad”. Presentada por Geroa Bai y aprobada por unanimidad.

5 Sesma. Enmienda por importe de 125.000 € para la reforma de la calle Escalzos, en la que se abordarán trabajos de estabilización ante el riesgo de derrumbe. La presentó también el PSN y la aprobaron todos.



6 Allo. La localidad recibirá 80.000 € para un centro juvenil y prospera en la misma línea que las enmiendas anteriores.



7 Azuelo. Se presentó a instancias de Geroa y aprobada por la misma unanimidad que el resto una enmienda de 61.000 € destinada a adecuar un local para actividades municipales y sociales.

8 Cárcar. Recibirá 50.000 € para la renovación de calle María Ana Mogas. Presentada por PSN y aprobada por unanimidad.



9 Igúzquiza. Un total de 40.000 € para instalaciones y acceso de la zona deportiva al objeto de “mejorar el sistema de agua caliente del edificio que alberga las piscinas y la zona de aparcamiento”. Presentada por Geroa Bai y respaldada por unanimidad.



10 Abárzuza. A instancias del mismo grupo anterior. se destinan 40.000 € para acondicionar el acceso al colegio público.



11 Armañanzas. 30.000 € propuestos por el PSN para eliminación de barreras arquitectónicas en la casa consistorial.

12 Marañón. El mismo resultado para 30.000 € destinados a un parque infantil.



13 Mues. Enmienda de Geroa con 30.000 € destinados a pavimentar la calle Virgen de la Cuesta.

14 Villatuerta. 125.000 € para cubrir la pista deportiva del patio del colegio. Presentada por el PSN por unanimidad.



15 Los Arcos. 12.000 € para reforma del patio escolar defendida por PSN y Geroa.