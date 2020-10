Voluntarios con más de 70 años, en la pandemia

Actualizada 25/10/2020 a las 06:00

VOREAL, la asociación de voluntarios para el reparto de alimentos, lleva más de seis años distribuyendo alimentos entre las familias más necesitadas de la zona básica que integra las localidades de Andosilla, Azagra, Cárcar y San Adrián. El colectivo, formado por voluntarios, pensionistas y jubilados, nació con la puesta en marcha de Unidad de Atención Familiar (UAF), un proyecto del Banco de Alimentos, pionero en la Comunidad Foral.

La iniciativa sustituyó el reparto tradicional de alimentos por un supermercado, habilitado en un local cedido por el Ayuntamiento, en el que los usuarios adquirían lo que necesitaban a través de un sistema de puntos que les otorgaban los Servicios Sociales según sus ingresos. La finalidad de la propuesta era la de dignificar el reparto.

La aparición de la covid en marzo y la declaración del estado de alarma interrumpieron el funcionamiento habitual del supermercado que no tiene previsto volver a abrir sus puertas en una fecha próxima. Pero, el cierre del local, necesario porque en su interior no se podían mantener las medidas anticovid, no ha impedido a la asociación continuar con su tarea de voluntariado.

COLABORACIÓN

Jaime Gómez Hernández, presidente de VOREAL desde hace tres años, señaló que, durante los meses más duros de confinamiento, contaron con la ayuda de Protección Civil de Sartaguda. “Nos ayudaron a descargar los camiones que llegaban de la Unión Europea y a distribuir los alimentos en cajas. Fueron ellos, y por eso les estamos muy agradecidos, los que llevaron la comida hasta los otros pueblos para que las familias tuviesen sus necesidades cubiertas durante esos meses”, indicó Gómez.

Desde que se inició la desescalada, VOREAL realiza el reparto de alimentos en una nave de unos 400 m2, que un particular les ha cedido de forma gratuita y que está situada en la calle del Peso de San Adrián. “Aquí disponemos de espacio suficiente, tanto para almacenar lo que traen los camiones que envía el Banco de Alimentos, como para repartirlos lotes a las familias con todas las medidas de seguridad”.

El reparto de alimentos, que hasta marzo se hacía cada quince días, se realiza durante tres días al mes. Las familias acuden a la nave de la calle del Peso citadas por los servicios sociales. Esta misma semana ha tenido lugar el reparto correspondiente a octubre (19, 20 y 21). En noviembre, los alimentos se repartirán los días 16, 17 y 18.

MÁS FAMILIAS NECESITADAS

Jaime Gómez apuntó que el número de familias de la zona básica de salud (ZBS) que acuden a este servicio y que por lo tanto se encuentran en una situación vulnerable se ha incrementado en medio centenar respecto a 2019. “Estamos repartiendo a 347 familias, una cifra que se traduce en unas 1.280 personas, de las que más de medio millar son menores de 15 años”. El número de familias que necesitan ayuda se sitúa en torno a un 9% de la población de la ZBS que alcanza los 14.000 habitantes).

Los alimentos, explica el presidente de VOREAL, se distribuyen en cuatro lotes distintos, según el número de integrantes de cada familia. El número 1 es para una o dos personas; el lote 2 para una familia de 3 o 4 integrantes y el lote 3 para más de cuatro personas.

Todos los lotes llevan, en más o en menos cantidad, aceite, alubias, arroz, atún, azúcar, macedonia de verduras, harina, galletas, fruta en conserva, legumbre seca, mermelada, pasta, sardinas, tomate y zumos. ”Incluimos los productos que nos envía el Banco de Alimentos. Como VOREAL, con las ayudas que nos da la Mancomunidad, compramos productos como patatas, huevos y, cuando podemos, verdura fresca como pepinos, calabacines o pimientos. De estos alimentos cada familia coge lo que necesita, aunque también es cierto que algunos usuarios rechazan algunos productos”.

RELEVO EN LA ASOCIACIÓN

La falta de voluntarios y su edad, todos superan los 70 años, empieza a ser un problema para la asociación, aseguró Gómez. “VOREAL está formada por una veintena de personas, jubilados y pensionistas. Cuando empezó la pandemia, unos diez voluntarios decidieron dejar de colaborar ya que son personas de riesgo, con patologías previas. Por eso, necesitamos que más gente se una a nosotros y nos ayude tanto en la recepción de alimentos, cuando llegan los camiones, como en el reparto”. La edad máxima para formar parte del colectivo es de 80 años.

Otra de las dificultades a las que se enfrentan es la falta de dinero. Este año la Mancomunidad de Servicio Sociales les ha entregado 2.000 euros que aportan los cuatro municipio y que deben distribuir para todo el año. “Pero necesitamos comprar más productos frescos y más yogures. Pensamos que cada localidad podría colaborar un poco más, aunque es cierto que San Adrián nos paga los gastos de la sede”, añadió Gómez.



CLAVES

2019

1 Número de familias. A principios del año pasado, VOREAL repartió alimentos a 250 unidades familiares (UF), una cifra que, al final de año, se elevó a 267 familias, elevando la media de familias atendidas en los años anteriores. En el total del año se repartieron 96.609 kilos de alimentos entre las familias más necesitadas.



2 Procedencia de los alimentos. De la Unión Europea , VOREAL recibió 51.989 kilos y del Banco de Alimentos de Navarra 36.484 kilos. La asociación adquirió con sus propios medios 6.656 kilos, en su mayoría azúcar y productos frescos y 1.480 kilos de donaciones. Los caminos enviados por a UE llegan tres veces al año.



2020

1 Número de familias. 347, 1.280 personas, de las que 500 son menores de 15 años.