El consumo de agua en Tierra Estella baja en casa y cae a casi la mitad en la hostelería

Menos consumo de agua en casa pese a las semanas de confinamiento con la población sin apenas dejar sus viviendas y una caída a casi la mitad de la facturación en la hostelería. De ambos datos habla la lectura de los contadores que Mancomunidad de Montejurra ha realizado ya en los dos primeros cuatrimestres del año, el que va de enero a mayo y el de mayo a septiembre. Queda el último de los tres periodos en los que la entidad divide cada ejercicio, el que se inicia con septiembre y concluye cuando acaba 2020. La comparación entre este año y el anterior deja fuera en ambos casos los últimos cuatro meses.

¿Cuánta agua se consumió en total en ese marco que va de enero al 1 de septiembre? El balance del servicio arroja 3,9 millones de m3 el año pasado frente a los 3,5 millones de 2020, en total una bajada de algo más de 360.000 m3 para un conjunto de contadores fruto de la suma de hogares, industrias, hostelería y el resto de actividades dispersas en las 86 de las 128 poblaciones de la merindad a los que Mancomunidad de Montejurra abastece.

Con un importante peso de la industria agroalimentaria que se mantuvo operativa durante esos meses bajo el estado de alarma, el descenso en los consumos no se nota por ese lado. Sí lo hace - aunque no en un porcentaje elevado porque no llega al 4% menos en el ámbito doméstico- y se acusa especialmente en el de los negocios hosteleros.

El jefe de operaciones de Mancomunidad de Montejurra, Víctor Pinillos, subraya que en el cómputo general el verano sí ha dejado una explosión de residuos voluminosos en los contenedores. La situación no se había dado en ese grado en años anteriores, lo que lleva a asociarla a la mayor presencia de gente en los pueblos en julio y agosto. ¿Qué ocurre con el agua? Ni se nota esta circunstancia ni lo hace la de los meses anteriores marcados primero por el confinamiento y luego por la desescalada que siguió bajo restricciones en la movilidad.

Por tamaño de poblaciones

El programa con el que Mancomunidad de Montejurra analiza cuatrimestralmente los contadores dejó en los dos primeros periodos de 2019 una facturación de 1,6 millones de metros cúbicos en las 30.379 viviendas de las localidades a las que da servicio. ¿Qué ha ocurrido en 2020? Que los dos cuatrimestres transcurridos dejan 1,5 millones. En descenso, casi 55.000 metros cúbicos menos.

El gerente de la entidad, Nicolás Ulibarri, detalla que por poblaciones, aunque hay incrementos en algunas, en casi todas las de mayor tamaño el consumo doméstico ha bajado como se refleja en el cómputo total. Ni permanecer más horas en casa ni quedarse en los pueblos para pasar el verano elevó en su conjunto el gasto de agua del grifo. Sí fue algo mayor en las casas de pueblos como Abárzuza, Alloz. Pero se redujo en Ayegui, Villatuerta, Villamayor de Monjardín e Igúzquiza, entre otros ejemplos. También la cabeza de merindad aporta menos facturación doméstica.

¿Y con la hostelería? A diferencia del consumo doméstico -subrayan los responsables de la entidad- en este caso sí se predijo cuando se analizó al decidir no facturar la tasa de recogida de residuos ni la cuota fija de agua correspondientes al tiempo que duró el estado de alarma en usos comerciales e industriales. Con la de Estella como referencia para el balance, los establecimientos hosteleros de la ciudad se dejaron casi la mitad del consumo. Sus contadores han registrado 15.115 m3 en los dos primeros cuatrimestres de este año frente a los 27.998m3 del mismo periodo del ejercicio anterior.

Claves

El consumo total

Año 2019. De enero a septiembre del año pasado, se gastaron en el conjunto de los contadores de la entidad mancomunada 3,9 millones de metros cúbicos de agua.

Año 2020. Los dos cuatrimestres dejan este año una cifra 3,5 millones de metros cúbicos, lo que supone 360.189 m3 menos.



En las 30.379 viviendas

1 Consumo en 2019. El consumo fue de 722.057 m3 de agua en el primer cuatrimestre del año pasado, el periodo comprendido entre enero y mayo. En los siguientes meses, de mayo a septiembre, la cantidad fue superior y se situó en 889.849 m3. En total, 1,6 millones.

2 Consumo en 2020. Baja pero sin grandes oscilaciones en el análisis de los dos primeros cuatrimestres de este año respecto al mismo calendario del pasado. De enero a mayo, el gasto de agua del grifo se situó en 728.335 m3. Una cifra que en el siguiente cuatrimestre ha sido de 828.949 m3. En total, 1,5 millones.



En la Hostelería de Estella

1 Año 2019. De enero a mayo se consumieron 10.029 m3 que en el cuatrimestre siguiente se elevaron a 16.998 m3, lo que supone un total en el periodo analizado de algo más de 27.000 m3.

2 Año 2020. De enero a mayo, el sector en Estella gastó 5.575 m3, con mes y medio dentro de este periodo con cese de actividad por el estado de alarma declarado el 14 de marzo. En el siguiente cuatrimestre que acaba de concluir -el que abarca los meses de mayo, junio, julio y agosto- la cantidad se ha elevado a 9.450 m3. La suma de ambos periodos sitúa el gasto de agua en los establecimientos de la ciudad en 15.115 m3. En total, casi 13.000 menos durante un periodo en el que, aunque recuperada la actividad, se ha seguido trabajando con restricciones en horarios y aforos.