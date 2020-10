San Adrián: Como moverse por un laberinto

Actualizada 04/10/2020 a las 19:30

Adrianeses de todas las edades recorrieron desde primeras horas de la mañana las calles de la localidad confinada. Querían saber por dónde podrán ir a trabajar el lunes hasta tal o cual fábrica y comprobar qué caminos estaban cortados al tráfico. La primera pregunta ¿podemos ir andando a cualquier punto de San Adrián?, quedó resuelta enseguida. Sí, se puede caminar a cualquier hora y a cualquier punto, siempre que esté en el interior del término municipal. También los ciudadanos pueden moverse en bicicleta si no salen de la localidad. Otro tema son los vehículos a motor. Coches, tractores y furgonetas, tendrán que atenerse a los cortes de vías marcados por la Policía Local y que se pueden consultar en las redes sociales, en facebook, en blogs y en la página web del Ayuntamiento.

El acceso al polígono industrial estaba cortado desde la entrada al instituto Ega y el quiosco de chucherías y refrescos, toda la longitud de los parques infantiles y del de adultos, donde están situados los aparatos de ejercicios para mayores. Pero tampoco se pueden utilizar las pistas deportivas multiusos o la de pumtrack. Su uso será sancionado con la multa correspondiente. Pero sí se puede pasear por el exterior.

El cierre de este tramo del polígono obliga a los trabajadores de las empresas situadas en el área industrial, como en el caso de General Mills con un millar de trabajadores, a ir andando a sus empresas o bien a acceder por el segundo punto de entrada y salida marcado en el mapa, situado en la Carretera de Estella. Todo ello sin olvidar que también están cerrados los caminos de acceso al campo de fútbol y a las pistas de atletismo.

ALTERNATIVAS

Pedro Sádaba González buscaba ayer subido en su moto alternativas a esos cierres. Vive muy cerca del paseo del Ebro y trabaja en Iberembal. “No puedo subir en coche por donde lo hacía antes. No me va a quedar más remedio que salir todos los días a la carretera y volver a entrar al pueblo por la rotonda situada a la altura de Intermalta. Es un lío. Sobre todo porque todos andamos con prisas a primera hora. He estado mirando a ver si tenía otras alternativas, pero no hay ninguna”.

En cuanto a los paseos de los ciudadanos, la Policía Local precisó que se puede andar por los motarrones del Ega y del Ebro, pero sin superar el término municipal. Durante este fin de semana, la labor de los agentes de los tres cuerpos de seguridad está siendo, indicaron, informativa. Salvo si se trata de un delito, las multas por no ajustarse al confinamiento comenzarán a aplicarse el lunes.

CONVIVENCIA ROTA

Una de las cuestiones que más escuece a los adrianeses es el hecho de no poder pasar hasta localidades como Calahorra, municipio al que unen no solo lazos comerciales si no también, laborales, educativos y familiares. Clara Esparza vive en San Adrián. “Pero mi hija y mis nietos residen en Calahorra, que también está confinada. Allí tenemos un merendero y huertas. Pero ahora, por segunda vez en este año, no podemos ni pasar a estar con ellos ni a atender una avería como nos ha pasado”, aseguró la adrianesa, que apuntó que el confinamiento ha interrumpido la convivencia. “Comprendemos que es necesario, pero nos está cambiando la forma de vivir”.

Algunos de los vecinos que pasearon hasta el puente del Ebro, se preguntaban si podrían seguir utilizando el campo de golf, situado en el Plantío, al otro lado de la variante. “Por supuesto que no. Hay que aguantarse. Tenemos que ser solidarios”, le indicó otro adrianés.

En los municipios vecinos como Azagra, perteneciente a la zona básica de San Adrián, junto con Andosilla y Cárcar, se ha hecho un llamamiento a la población reiterando la necesidad de que los vecinos confinados cumplan con la obligación de permanecer en casa. “Igualmente, pedimos a quienes tengan síntomas o hayan estado con afectados por covid o rastreados, sean prudentes para evitar la propagación del virus.” El Ayuntamiento y el centro de salud azagrés comunicaron el viernes que en la localidad “hay 27 pacientes positivos, confirmados y conocidos, de covid-19”.

