El Piquillo de Lodosa incluye en la DOP las tiras y trozos de pimientos

Actualizada 27/09/2020 a las 06:00

El Pimiento del Piquillo de Lodosa ha iniciado la campaña de este año, sin duda la más atípica de los 33 años de historia de la DOP (Denominación de Origen Protegida). La recogida del fruto en el campo y su posterior elaboración en las conserveras, que llevan días trabajando, están marcadas por los protocolos covid, basados en los que se adoptaron en la campaña del espárrago. Uso de mascarillas, distancias de seguridad, organización de turnos y cuadrillas y entradas y salidas controladas para todos los trabajadores. Pero la campaña ha llegado con buenas noticias.

La Unión Europea ha aprobado, después de tres años de trámites-en la Comunidad Foral, en Madrid y en Bruselas- el cambio en el reglamento de la DOP que pedían agricultores y productores. Una vez que concluya la exposición pública de la nueva normativa, las tiras y los trozos envasados del Pimiento del Piquillo de Lodosa estarán amparados por el Consejo Regulador y llevarán su sello en etiquetas y contraetiquetas, lo que le imprimirá un valor añadido. Jesús Aguirre Alegría, presidente de la DOP Pimiento del Piquillo de Lodosa aseguró que era lo justo. “Es el mismo producto, posee la misma calidad y tiene la misma elaboración que el fruto entero. Es una buena noticia para el sector”.

Segunda recogida

La campaña, que se prolongará hasta finales de octubre, vive estos días su primera recogida, la limpia, donde se desechan do la planta los frutos dañados o que no pueden acogerse a la DOP. En principio, el Pimiento del Piquillo viene pequeño, con poca carne, más fino que en años anteriores. Unas características que, en ningún momento, merman en la calidad del producto y que el sector espera que mejoren en unos días cuando, a primeros de mes, comience la segunda recogida.

Domingo Díaz De Rada Yoldi, gerente de la Cooperativa del Campo de Lodosa, conservera que espera superar las 200 toneladas de Piquillos elaborados, indicó que es pronto para realizar una valoración de la campaña. “Este año partimos de unas expectativas muy buenas. Pero no hay que olvidar que el pimiento es un producto hortofrutícola y como tal está sujeto a las condiciones metereológicas. Sobre todo a las del mes de agosto. Pero, a pesar de esas buenas expectativas, el pimiento no ha cumplido. Ha hecho calor, pero también tormentas que no le han venido bien al desarrollo de la planta”.

Desde el propio Consejo Regulador se señaló que hay algunas zonas que están afectadas por una plaga (Xanthomonas) que va a disminuir la producción bastante, puesto que baja la producción de la planta y los pimientos afectados no sirven. No obstante, Jesús Aguirre, presidente de la DOP, optó por no hacer valoraciones hasta el final de la campaña. “Puede cambiar mucho en unos días. El Piquillo que se está cogiendo tiene mucha calidad”.

Sin stock en las conserveras

La falta de existencias en las conserveras, sin stock tras la pandemia, habla del éxito del Pimiento del Piquillo de Lodosa entre los consumidores de toda España. “Con una campaña tan atípica es pronto para hacer previsiones. Años como este son una incógnita, aunque lo cierto es que se ha vendido todo el producto fabricado el año pasado. Con el cierre y las limitaciones de la hostelería, pensábamos que los datos del mercado se resentirían. Pero las ventas del Pimiento del Piquillo de Lodosa se están dirigiendo a las grandes superficies con buenas expectativas”, apuntó Díaz de Rada.

Conserveros y agricultores prefieren no hablar de precios en el comienzo de la campaña porque “depende del mercado y de la materia prima”. Pero todo parece apuntar a que este año se pagará algo más que el pasado, entre 0,75 y 0,80 euros el kilo de Pimiento del Piquillo adscrito a la DO.

Este año, no se va a celebrar, a causa del covid, las jornadas de exaltación del Pimiento del Piquillo de Lodosa. Un cita prevista para el primer fin de semana de octubre y que hubiese cumplido su undécima edición. No obstante, el Ayuntamiento tiene previsto elegir la próxima semana al personaje que recibirá el Piqullo de Plata, conviritiéndose así en embajador del oro rojo.

Tapas y Vuelta a España

El Consejo Regulador de la DOP va a repetir este año el concurso de escuelas de hostelería a nivel nacional. En esta ocasión, se han invitado a varias escuelas de hostelería para que sus alumnos presenten una tapa con base de Pimiento del Piquillo de Lodosa. A las escuelas participantes se les enviará muestras de Piquillo para que las trabajen en clase y seleccionen la mejor tapa de su escuela y la envíen al Consejo Regulador. Las ocho mejores pasarán a la final. La DOP será uno de los patrocinadores de la salida desde Lodosa de la etapa de a Vuelta Ciclista a España que tendrá lugar el próximo jueves 22 de octubre.

Desde el Consejo Regulador se indicó que el concurso gastronómico constituye una especie de Mastechef, en la que cada alumno presenta y elabora su plato y un jurado seleccionará al campeón. “Nos parece importante llevar el Pimiento del Piquillo a las escuelas de hostelería, donde se están formando los futuros responsables de este sector”, indicaron desde el organismo encargado de velar pon la calidad del oro rojo.

Claves

1 Hectáreas inscritas este año: según los datos facilitados por la DOP se han inscrito 143,874 ha, unas 3 más que en 2019, distribuidas en siete de las ocho localidades amparadas por la DOP Pimiento del Piquillo de Lodosa: Andosilla (5,97 ha), Azagra (1,89 ha), Cárcar (7,15 ha), Lerín (26,76 ha), Lodosa (27,51 ha), Mendavia (69, 294 ha), San Adrián (5,3 ha). De Sartaguda no hay datos.



2 Empresas elaboradoras inscritas: 13.



3 Agricultores inscritos en la campaña de 2019: 77.



4 Producto transformado en 2019 en las conserveras inscritas: 1.307 toneladas, de las 1.832 t recepcionadas.