Yolanda Lasheras: “Mi mayor preocupación es tener que cerrar los consultorios”

Actualizada 30/08/2020 a las 06:00

Yolanda Lasheras Fernández, de 52 años, es, desde el pasado mes de marzo, directora de la Zona Básica de Salud (ZBS) de San Adrián que reúne a 14.000 habitantes de cuatro localidades: Andosilla, Azagra, Cárcar y San Adrián. Casada y madre de cuatro hijos, de entre 17 y 21 años, Estudió Medicina en la Universidad de Zaragoza y realizó la residencia en Medicina de Familia en Virgen del Camino y el doctorado en Pamplona. Entre el 2000 y el 2015 trabajó en Lodosa, en Atención Primaria y en el SUR (Servicio Urgencias Rurales). En 2015, se trasladó a Andosilla donde desde entonces ejerce como médico en la Atención Primaria. Asumió la dirección de la ZBS de San Adrián cuando se declaró la pandemia

Me trasladé a Andosilla porque las guardias de 12 horas y sobre todo las nocturnas me empezaban a pesar. Aunque al principio lo llevas bien y me encantan las urgencias, después ni duermes ni descansas. Aproveché que había una vacante y volví a la Atención Primaria. Después, cuando el doctor Ángel Sanjurjo presentó su dimisión, después de permanecer al frente de la Zona Básica durante muchos años, decidí asumir la dirección por responsabilidad. El candidato tenía que ser médico y ser fijo y no somos tantos. Me eligieron por unanimidad. Pero sí, llegué al cargo con el coronavirus.

¿Como se enfrentó a la dirección y a una enfermedad nueva, a una pandemia?

Sobreviviendo como pude. Afrontando el día a día. El Covid -19 vino de sopetón, nos cogió a todos desprevenidos. Al principio nos dijeron que era como una gripe. Luego se vio que no y nos empezaron a mandar protocolos, formas de actuación y medidas que había que aplicar a 200 por hora. Al principio, empezaron a caer enfermos los compañeros. Afortunadamente, todos fueron casos leves que se solucionaron con días de cuarentena. En la residencia de San Adrián también cayó enfermo el médico y para los compañeros del centro médico fue una carga extra.

¿En algún momento llegó tener miedo?

No me dio tiempo a sentir miedo. Sí tenía la sensación de trabajar muy estresada en una situación en la que no veíamos la luz. No sabíamos cual era el final . Todos los días llegaba a casa con jaqueca tensional.

¿Se han podido coger vacaciones este verano?

Sí, aunque hemos hecho lo imposible para poder cogérnoslas todos antes de octubre. Nos hemos visto obligados a hacer un auténtico encaje de bolillos, pero el descanso era una prioridad. Estábamos saturados después de toda esta temporada y tenemos que coger fuerzas para afrontar una nueva ola.

Desde hace días se está registrando un aumento de casos en la Zona Básica que usted dirige ¿qué medidas están tomando?

Hay mucha preocupación entre los profesionales. Nos esperan meses muy duros. El nuevo brote nos está empezando a desbordar y, no hay que olvidar, que empieza la vendimia y la recogida del pimiento, campañas que implican llegada de temporeros alas localidades de esta zona básica, pero también a las más próximas como la de Mendavia. A eso hay que añadir el inicio del curso en colegio e institutos. Ojalá nos asustemos sin motivo. Pese a que estamos un poco perdidos, también sabemos más. Ahora tenemos equipos de protección, circuitos establecidos y PCR.

¿Van a poder contar con refuerzos?

Hasta mitad de septiembre tenemos a gente de vacaciones y no tenemos sustitutos. No se cómo lo haremos. El personal de mañana es el que es. Entre los compañeros del SUR tenemos una baja y dos reducciones de jornada. Cada zona básica tiene plazas estructurales, que equivalen a los sustitutos. En estos momentos, solo hay una persona en las plazas estructurales y está de baja desde marzo. Ahí es donde necesitamos un refuerzo, en los sustitutos. Sería necesaria una reorganización desde Estella o desde Pamplona. Este verano hemos subsistido gracias a los estructurales de la zona de Estella, Allo, Lodosa y Los Arcos.

¿Cómo ha afectado la pandemia a la Atención Primaria?

De un día para otro cambió nuestra forma de trabajar. Dejamos de hacer ecografías y cirugía ambulatorias. Se hace el triaje por teléfono y, si se puede resolver la consulta, perfecto y si no se da una cita presencial. Es una situación difícil también para nosotros porque no estamos acostumbrados a atender a un paciente sin verle la cara. En muchas ocasiones tienes que hacer una doble consulta. Por teléfono y luego presencial.

¿Son cambios que han llegado para quedarse?

Mi sensación es que sí, que de todas las crisis se aprende algo. Hay consultas que pueden hacerse telefónicas, sin duda y otras que deben ser presenciales. Si ahora se hacen 10 consultas presenciales y las demás telefónicas, igual no hay que volver a las 40 consultas presenciales.

El mayor número de contagios se está registrando entre la población más joven ¿No se ha sabido transmitir el mensaje de la peligrosidad del Covid-19?

La gente mayor está escarmentada y no ha habido que decirles las cosas dos veces. Se lo ha tomado en serio y se ha quedado en casa. Se están cuidando. La gente joven es joven. Los jóvenes necesitan estar con más gente joven. Pero creo que sí, que lo entienden y han asumido las medidas, mascarillas, distancia de seguridad, uso de geles. Al menos es lo que veo con mis hijos y sus amigos. La inmensa mayoría son responsables.

¿Cual sería el peor escenario en la Atención Primaria?

Mi mayor preocupación es que el personal sanitario caigamos de baja y no nos puedan sustituir. Entonces, en el caso de que se desborde esta situación, no quedará otra alternativa que cerrar consultorios y unificar los puntos de atención.

¿Contemplan un nuevo confinamiento?

Es una decisión política y yo soy médico. Pero lo veo difícil. Lo que si es más probable es que se realicen pequeños confinamientos, de forma puntual. En general, la población se está portando muy bien. A los jóvenes les pedimos solidaridad. Que nos echen una mano para controlar la expansión del virus porque nosotros no podemos hacer de médicos y de policías.

Una población que supone el 20% del Área de Salud de Estella

Yolanda Lasheras reconoce la diversidad de los cuatro municipios que integran la ZBS que dirige y que suma 14.000 habitantes, un 20% del Área de Salud de Estella. “Son poblaciones muy distintas entre sí., casi mundos aparte”. El municipio con más presencia de mayores es Cárcar, mientras que en San Adrián, Azagra y Andosilla tienen una media de edad más joven y, sobre todo en San Adrián, con una población más intercultural, con más influencia de la Rioja. “En Andosilla, donde me siento muy cómoda trabajando, hay mucha población árabe, alrededor de un 30%. Pero es un factor que no ha dificultado hasta ahora nuestro trabajo”.

En la Atención Primaria de la Zona Básica de San Adrián trabajan ocho médicos. Uno, en Cárcar; uno y tres cuartos (5 horas) en Andosilla; tres en San Adrián y dos en Azagra. Todos con sus correspondientes enfermeras. Además, la ZBS cuenta con dos pediatras y media. Una y media (de refuerzo) en San Adrián que atiende también a los niños de Cárcar y otra pediatra que hace media jornada en Azagra y otra media en Andosilla. También están seis médicos y seis enfermeras en el SUR (Servicios de Urgencias Rurales), que atienden los puntos de atención continuada en el centro de salud de San Adrián (pacientes de Azagra y San Adrián ) y en el consultorio de Andosilla, a donde también acuden los usuarios de Cárcar.

Las mayores carencias de la zona se encuentran, reitera Lasheras , en la falta de personal. “Es una demanda generalizada en toda la Atención Primaria. Pero también el número de enfermeras empieza a ser insuficiente”. Hace unas semanas, a raíz de los protocolos covid, se planteó la posibilidad de centralizar en San Adrián el servicio de Pediatría. “Fue una propuesta que intentaba facilitar los triajes, los circuitos, covid y no covid, pero que, al final, no prosperó.

Sobre el por qué la zona resulta poco atractiva a los profesionales, Yolanda Lasheras señala a la distancia que separa estas poblaciones de Pamplona. “Es el mismo problema que existe con los institutos. Cogen la plaza y cuando hay una vacante, regresan a Pamplona”, indicó .